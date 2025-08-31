21.2 C
Lavoro a Tenerife: 65 nuove opportunità professionali offerte

Da StraNotizie
L’Agenzia per l’Impiego della Società per lo Sviluppo di Santa Cruz de Tenerife ha lanciato 42 nuove offerte di lavoro, equivalenti a 65 posti vacanti in vari settori professionali.

Le persone interessate possono consultare i requisiti e le modalità di registrazione sul portale ufficiale www.empleasantacruz.com. È fondamentale mantenere aggiornato il proprio profilo, riportando titoli di studio, esperienze lavorative e competenze, in modo da facilitare le candidature, considerando che le scadenze variano e nuove opportunità vengono aggiunte frequentemente.

Attualmente, tra le principali offerte ci sono 12 posizioni per assistenti infermieristici e 6 per assistenti domiciliari nel settore socio-sanitario. Nel settore dei servizi generali e manutenzione, si cercano 10 addetti alle pulizie, insieme ad altre posizioni riservate a persone con disabilità. Per la logistica e trasporti, ci sono richieste per autisti e meccanici.

Nel settore edile e impiantistico, sono disponibili posti per muratori e tecnici specializzati. Inoltre, ci sono profili amministrativi e tecnici ricercati, come assistenti amministrativi e sviluppatori front-end. Infine, nel settore dell’istruzione e sport si cercano istruttori di robotica e sportivi.

L’Agenzia per l’Impiego, autorizzata dal Servizio per l’Impiego delle Isole Canarie, funge da intermediario tra aziende e candidati, offrendo un servizio gratuito. Per accedere alle posizioni disponibili, è necessario registrarsi sulla piattaforma, completare il profilo professionale e candidarsi alle offerte più adatte.

