Lavorava per l’azienda Hebo

Nuova tragedia per il veliero Bayesian: un sub, Robcornelis Maria Huijben Uibenun, è morto durante le operazioni di recupero a Porticello, nel mare di Palermo. L’incidente è avvenuto il 9 maggio, quando l’uomo, professionista olandese di 39 anni e dipendente della società Hebo, si trovava a 50 metri di profondità. Le prime indagini suggeriscono un malfunzionamento della bombola di ossigeno come causa del decesso. Un’ulteriore ipotesi indica la possibilità che il sub possa essere stato colto da un malore.

Dopo la tragedia, sono intervenuti la capitaneria di porto e i carabinieri per le indagini del caso. Una prima ispezione sul corpo di Huijben Uibenun non ha rilevato lesioni né ustioni, ma non è chiaro se abbia chiesto aiuto prima di morire. Il sub era impegnato nelle fasi preparatorie del recupero del veliero, affondato il 19 agosto 2024.

Al momento, la Hebo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali attraverso i suoi canali social o il sito web. He un destino drammatico avvenuto nell’ambito di operazioni di salvataggio, evidenziando i rischi associati a tali attività subacquee. Le autorità stanno continuando ad approfondire le circostanze dell’incidente, mentre il mondo del lavoro subacqueo piange la perdita di un professionista esperto. La tragedia ha scosso non solo la comunità locale ma ha anche messo in luce la necessità di misure di sicurezza più rigorose per garantire la protezione dei lavoratori in ambienti così pericolosi.

Sintesi AI da StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it