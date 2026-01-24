Lavoratori Caserta in protesta

A Caserta, i lavoratori di Terra di Lavoro impiegati nelle pulizie dello Stadio del Nuoto stanno protestando. Secondo l’amministrazione provinciale, cinque lavoratori dovrebbero essere “congelati” e restare senza stipendio a causa della ristrutturazione totale dell’impianto. Tuttavia, si solleva la questione se sia possibile che su un bilancio provinciale di svariati milioni di euro non si riesca a trovare una diversa collocazione per cinque persone. La Provincia di Caserta, dopo aver effettuato numerose assunzioni negli ultimi quattro anni, sia direttamente che tramite società partecipate, non dovrebbe sostenere che il problema siano cinque stipendi. Inoltre, si fa riferimento a realtà come la Gisec, che assume personale a tempo determinato tramite società interinali con modalità discutibili. La soluzione a questo problema potrebbe essere trovata se c’è la volontà politica di farlo. Anzi, si propone al Presidente di mettersi in aspettativa per due settimane per trovare una soluzione concreta per risolvere questa situazione.