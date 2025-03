Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Dipendente Stagionale



Azienda: ACS SRLS



Descrizione del lavoro: ACS SRLSStiamo cercando un lavoratore stagionale per il nostro autonoleggio all’Aeroporto di Trieste. Se sei una persona dinamica, affidabile e con voglia di lavorare, questa potrebbe essere l’opportunità giusta per te!Requisiti principali:– Buona conoscenza dell’italiano e dell’inglese (altre lingue straniere sono un plus)

– Attitudine al lavoro con il pubblico e in team

– Patente di guida B con 1 anno di esperienza

– Flessibilità a lavorare su turni, anche nei weekend

Offriamo un contratto stagionale, formazione iniziale e un ambiente giovane e dinamico.Settore: Hotel/TurismoRuolo: AltroGestisce altre persone: NoTipo di occupazione: Contratto a tempo determinato



Luogo: Ronchi dei Legionari, Gorizia