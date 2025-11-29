Lavora come Infermiere a Milano con Ottimi Benefiti

6.2 C
Posizione lavorativa: INFERMIERE | INFERMIERA

Azienda: Orienta

Descrizione lavoro: INFERMIERE | INFERMIERA DI REPARTO DI LUNGODEGENZA REQUISITI All’INFERMIERE/A sono richiesti: Laurea in Infermieristica… o titolo equipollente Iscrizione all’ordine Gradita pregressa esperienza, anche di tirocinio CONTRATTO All’INFERMIERE

Località: Bologna

Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 07:37:06 GMT


