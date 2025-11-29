Lavora come Assistente Sociale a Milano con ottimi benefici per la comunità

Posizione lavorativa: Assistente Sociale
Azienda: Tempo Libero Cooperativa Sociale ONLUS
Descrizione lavoro: . Stiamo cercando un/a Assistente Sociale per il Comune di Lendinara (Ro). Mansioni: Il/la candidato/a sarà inserito…Tempo Libero è una cooperativa sociale operante in Lombardia dal 1987 nell’ambito di servizi sociali ed educativi…
Località: Lendinara, Rovigo
Data pubblicazione: Sat, 02 Aug 2025 22:32:25 GMT
