Lavoro

Lavora come Assistente Sociale a Milano con ottimi benefici per la comunità

Da stranotizie
StraNotizie.it - Offerte di Lavoro

Posizione lavorativa: Assistente Sociale

Azienda: Tempo Libero Cooperativa Sociale ONLUS

Descrizione lavoro: . Stiamo cercando un/a Assistente Sociale per il Comune di Lendinara (Ro). Mansioni: Il/la candidato/a sarà inserito…Tempo Libero è una cooperativa sociale operante in Lombardia dal 1987 nell’ambito di servizi sociali ed educativi…

Località: Lendinara, Rovigo

Data pubblicazione: Sat, 02 Aug 2025 22:32:25 GMT


