Lavora al blocco dei messaggi in arrivo dai numeri non riconosciuti

In questi ultimi mesi Whatsapp ci consente di bloccare i messaggi spam direttamente dalle notifiche e segnalare l’autore alla piattaforma. Ma in questi ultimi minuti si è scoperto una nuova novità fondamentale.

Secondo quanto riportato dal noto portale WABetaInfo, la versione beta 2.24.17.24 di WhatsApp per Android si aggiorna con una nuova opzione volta a impedire ricezione di messaggi da parte di contatti sconosciuti.

Tale opzione è stata inclusa all’interno delle impostazioni della Privacy, specificamente nel menu “Avanzate” – un nuovo interruttore che si aggiunge ad altre voci già esistenti dedicate alla tutela dell’indirizzo IP durante le chiamate e all’opzione per disabilitare l’anteprima dei link.

Inoltre, la piattaforma di messaggistica più popolare al mondo ha lavorato per evitare che possano essere segnalati messaggi provenienti da contatti non ancora salvati in rubrica. Il blocco della chat avviene solo nel momento in cui il sistema rileva un numero eccessivo di messaggi provenienti da autori identici.

Ricordiamo che Whatsapp può già rilevare automatamente gli account ritenuti sospetti. L’aggiunta di questa nuova opzione va ad rinforzare le strategie messe in campo da WhatsApp per prevenire lo spam selvaggio all’interno della piattaforma.

Questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo e non sono state divulgate informazioni sulla data di rilascio definitivo. Vedremo se ci saranno novità in questo senso nella prossima settimana.