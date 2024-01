Lavezzi: momento difficile per l’ex Napoli, altro ricovero in Argentina

È una situazione piuttosto complessa quella che sta vivendo uno dei calciatori argentini più forti degli ultimi vent’anni, ovvero Ezequiel Lavezzi. Le notizie che arrivano proprio dal Sudamerica sono state spesso e volentieri confuse e non semplici da interpretare, ma ora tutto il riserbo sulle sue condizioni si sta sciogliendo e la situazione che emerge non è certamente così rosea.

Preoccupano le sue condizioni di salute

La situazione legata alle condizioni di salute, però, continua a far preoccupare i tanti tifosi che l’hanno potuto ammirare all’opera allo stadio Maradona di Napoli. L’ex attaccante argentino, infatti, è finito in una brutta spirale legata alle dipendenze, e ha dovuto fare ricorso a un istituto specializzato in salute mentale e in psichiatria a Buenos Aires.

È già il secondo ricovero presso un istituto specializzato per l’ex attaccante azzurro nel giro di una ventina di giorni. Ora Lavezzi deve affrontare un lungo percorso, che ha preso il via con una fase di isolamento quasi totale. Infatti, non può utilizzare la televisione, così come nemmeno può disporre del suo smartphone, se non per poche ore durante il giorno. Sono pochissime le persone che hanno ricevuto apposita autorizzazione per poter andare a visitarlo, come è stato sottolineato anche dal quotidiano L’Equipe.

Nel corso delle ultime ore è spuntata un’altra indiscrezione, questa volta proveniente dal canale televisivo El Trece e, nello specifico, dal giornalista Matias Vazquez. Infatti, è emerso uno spezzone di una conversazione che Lavezzi ha avuto con un suo familiare che descrive molto bene il brutto periodo che sta passando.

Lavezzi avrebbe detto a un suo parente di quante difficoltà deve affrontare in questo periodo, ma è una situazione con cui vuole confrontarsi. L’ex attaccante del Napoli ha sottolineato la sua volontà di ritrovare un equilibrio nella sua vita, così come riprendersi le sue, buone, abitudini. E ha già trovato un motivo che gli possa trasmettere la forza per poter realizzare questo obiettivo. Si tratta di suo figlio.

I limiti sono già stati oltrepassati

Lavezzi ha compreso perfettamente che il limite è già stato oltrepassato, e anche da molto tempo. Se inizialmente ha provato a curarsi da solo, cercando di farlo nella sua casa di Pilar, che si trova nella zona più a nord di Buenos Aires. Purtroppo, però, è stato un tentativo che è finito con un grosso buco nell’acqua. Non è riuscito a uscire dal tunnel in cui si è infilato. Insomma, a Lavezzi non era rimasta che una sola strada, ovvero scegliere di farsi curare presso un istituto specializzato in salute mentale e psichiatria.

L’obiettivo è quello di recuperare una situazione di maggiore stabilità nei confronti della malattia che sta affrontando. Lavezzi, infatti, è stato colpito da ipomania. Si tratta, per chi non lo sapesse, di un disturbo che interviene a livello psichiatrico di natura cronica, che va a colpire direttamente l’umore. In questi casi, purtroppo, la persona colpita da un simile problema finisce anche spesso per farsi del male.

Anche l’avvocato dell’ex Napoli ha messo in evidenza come il percorso intrapreso sta prendendo una buona piega. Lavezzi dovrà rimanere presso l’istituto specializzato ancora per una ventina di giorni. Poi ci sarà un nuovo consulto per capire le sue condizioni e si deciderà se proseguire la terapia in clinica o meno. È chiaro che il problema che ha colpito Lavezzi necessita di cure mediche specifiche e che si potrebbero protrarre anche per diverso tempo.