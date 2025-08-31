Lavazza Crema e Gusto Classico 256 Capsule Caffè Espresso

🔥 Offerta Amazon
Lavazza, A Modo Mio Crema e Gusto Classico, 256 Capsule Caffè, per un Espresso con Note di Cioccolato e Frutta Secca, Arabica e Robusta, Intensità 12/13, Tostatura Media, 16 Confezioni da 16 Capsule
Lavazza A Modo Mio Crema e Gusto Classico: scopri il piacere di un espresso corposo e aromatico, racchiuso in 256 capsule perfette per la tua macchina A Modo Mio.
Questa selezione di caffè offre un’esperienza sensoriale unica, grazie alle sue note di cioccolato e frutta secca. Ogni sorso è un viaggio in un mondo di sapori equilibrati, dove l’aroma avvolgente soddisfa i palati più esigenti.
Le capsule sono realizzate con una miscelazione di pregiate varietà Arabica e Robusta, provenienti da Brasile, Africa e Sud-est Asiatico. La tostatura media e un’intensità di 12/13 assicurano un gusto persistente, coronato da una bella crema dorata e di colore caldo.
Vantaggi pratici:
- Compatibili con macchine A Modo Mio, per un espresso di qualità senza compromessi.
- Pronto in pochi istanti, ideale per chi ha una vita frenetica ma non vuole rinunciare al caffè perfetto.
Non aspettare oltre! Rendi ogni tuo momento speciale con Lavazza A Modo Mio Crema e Gusto Classico. Il tuo caffè ideale ti aspetta!
