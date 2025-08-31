Lavazza Crema e Gusto Classico 256 Capsule Caffè Espresso

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 71,99€ – 66,99€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Lavazza, A Modo Mio Crema e Gusto Classico, 256 Capsule Caffè, per un Espresso con Note di Cioccolato e Frutta Secca, Arabica e Robusta, Intensità 12/13, Tostatura Media, 16 Confezioni da 16 Capsule

Lavazza A Modo Mio Crema e Gusto Classico: scopri il piacere di un espresso corposo e aromatico, racchiuso in 256 capsule perfette per la tua macchina A Modo Mio.

Questa selezione di caffè offre un’esperienza sensoriale unica, grazie alle sue note di cioccolato e frutta secca. Ogni sorso è un viaggio in un mondo di sapori equilibrati, dove l’aroma avvolgente soddisfa i palati più esigenti.

Le capsule sono realizzate con una miscelazione di pregiate varietà Arabica e Robusta, provenienti da Brasile, Africa e Sud-est Asiatico. La tostatura media e un’intensità di 12/13 assicurano un gusto persistente, coronato da una bella crema dorata e di colore caldo.

Vantaggi pratici:

Compatibili con macchine A Modo Mio, per un espresso di qualità senza compromessi.

Pronto in pochi istanti, ideale per chi ha una vita frenetica ma non vuole rinunciare al caffè perfetto.

Non aspettare oltre! Rendi ogni tuo momento speciale con Lavazza A Modo Mio Crema e Gusto Classico. Il tuo caffè ideale ti aspetta!