23 C
Roma
domenica – 31 Agosto 2025
Offerte

Lavazza Crema e Gusto Classico 256 Capsule Caffè Espresso

Da StraNotizie
Lavazza Crema e Gusto Classico 256 Capsule Caffè Espresso

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 71,99€ – 66,99€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Lavazza, A Modo Mio Crema e Gusto Classico, 256 Capsule Caffè, per un Espresso con Note di Cioccolato e Frutta Secca, Arabica e Robusta, Intensità 12/13, Tostatura Media, 16 Confezioni da 16 Capsule

Lavazza A Modo Mio Crema e Gusto Classico: scopri il piacere di un espresso corposo e aromatico, racchiuso in 256 capsule perfette per la tua macchina A Modo Mio.

Questa selezione di caffè offre un’esperienza sensoriale unica, grazie alle sue note di cioccolato e frutta secca. Ogni sorso è un viaggio in un mondo di sapori equilibrati, dove l’aroma avvolgente soddisfa i palati più esigenti.

Le capsule sono realizzate con una miscelazione di pregiate varietà Arabica e Robusta, provenienti da Brasile, Africa e Sud-est Asiatico. La tostatura media e un’intensità di 12/13 assicurano un gusto persistente, coronato da una bella crema dorata e di colore caldo.

Vantaggi pratici:

  • Compatibili con macchine A Modo Mio, per un espresso di qualità senza compromessi.
  • Pronto in pochi istanti, ideale per chi ha una vita frenetica ma non vuole rinunciare al caffè perfetto.

Non aspettare oltre! Rendi ogni tuo momento speciale con Lavazza A Modo Mio Crema e Gusto Classico. Il tuo caffè ideale ti aspetta!

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

💼 Altre Offerte Speciali

Lavazza Crema e Gusto Classico 256 Capsule Caffè Espresso

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 71,99€ - 66,99€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Lavazza, A Modo Mio Crema…

HONOR 400 Lite 5G: 8GB RAM, 256GB, 108MP, AMOLED, Mars Green

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 249,90€ - 229,90€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 HONOR 400 Lite Smartphone 5G…

Xiaomi Robot Vacuum X20+: Potenza 6000 Pa, Mop & Stazione 5in1

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 398,99€ - 359,90€ ⭐ Valutazione: 4 / 5 Xiaomi Robot Vacuum X20+ Robot…

Tineco Floor One S9: Aspirapolvere Lavapavimenti 2in1, 50 Minuti!

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 639,00€ - 599,00€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Tineco Floor One S9 Artist…

Fire TV Stick 4K Max – Ultimo Streaming Wi-Fi 6E, Modalità Ambient

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 79,99€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Fire TV Stick 4K Max di Amazon…

Articolo precedente
L’Etna in Fuoco: Eruzioni Notturne che Illuminano il Cielo
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.