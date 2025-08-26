Lavazza A Modo Mio Tierra – 256 Capsule Compostabili 100% Arabica

Di
StraNotizie
-
0
Lavazza A Modo Mio Tierra – 256 Capsule Compostabili 100% Arabica

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 95,10€ – 77,49€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Lavazza A Modo Mio Tierra for Planet, 256 Capsule Compostabili Caffè, per un Espresso con Note Fruttate, 100% Arabica, Intensità 7/13, Tostatura Media, 16 Confezioni x 16 Capsule

Lavazza A Modo Mio Tierra for Planet

Scopri le capsule A Modo Mio Tierra for Planet di Lavazza, una scelta perfetta per chi ama un espresso corposo e aromatico. Realizzate con caffè 100% Arabica, queste capsule sono il frutto di una raccolta manuale attenta e meticolosa, proveniente dalle prestigiose regioni del Centro America e dell’Africa.

Questa miscela di caffè Bio Premium si distingue per le sue note aromatiche fruttate e un sapore equilibrato, capace di conquistare anche i palati più esigenti. Grazie a una tostatura media e a un’intensità di 7/13, il risultato è un espresso dal corpo pieno e dalla rotondità inconfondibile, coronato da una crema dorata dal colore caldo e avvolgente.

Vantaggi delle capsule A Modo Mio Tierra for Planet:

  • **Sostenibilità**: Le capsule compostabili contribuiscono a un ambiente più pulito.
  • **Praticità**: Ogni confezione contiene 16 capsule, perfette per condividere momenti di piacere con amici e familiari.

Non perdere l’occasione di trasformare la tua pausa caffè in un’esperienza unica! Scegli Lavazza A Modo Mio Tierra for Planet e brinda a un caffè che fa bene a te e al pianeta.

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

💼 Altre Offerte Speciali

Lavazza A Modo Mio Tierra – 256 Capsule Compostabili 100% Arabica

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 95,10€ - 77,49€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Lavazza A Modo Mio Tierra…

Pampers Progressi Maxi 126 Pannolini Taglia 4 +500 Punti

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 56,47€ - 47,59€ ⭐ Valutazione: 5 / 5 Pampers Progressi Maxi +500 Punti…

PNY GeForce RTX 5070Ti 16GB ARGB OC – Scheda Grafica Potente

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 883,00€ - 837,99€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 PNY Scheda Grafica GeForce RTX™…

Caffè Borbone Respresso Blu – 100 Capsule Compatibili Nespresso

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 22,25€ - 19,84€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Caffè Borbone Respresso, Miscela Blu…

ECOVACS DEEBOT T50 OMNI: Aspirapolvere & Lavapavimenti 15000 Pa

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 549,00€ - 498,99€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Robot…

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui