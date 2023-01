Lavazza A Modo Mio, Macchina Caffé Espresso Jolie Con 64 Capsule Crema e Gusto Incluse, Macchinetta A Capsule Per Un Caffè A Casa Come Al Bar, 1250 W, 0.6 Litri, Colore Nero

Le macchine da caffè Lavazza A Modo Mio sono il risultato di design e innovazione. La macchina per caffè Jolie di Lavazza è caratterizzata da forme eleganti, linee morbide e grande attenzione ai dettagli. Allegra e colorata, piccola e compatta, si adatta perfettamente a ogni stile, dando un tocco di vivacità all’arredamento e un piacere intenso e profondo al palato. La macchina da caffè espresso Jolie è compatibile con le capsule Lavazza A Modo Mio. Ha una capacità massima di 4/5 capsule di caffè. Con il poggia tazza estraibile a due altezze diverse, Jolie permette di scegliere tra la bontà di un espresso classico o quella di un caffè lungo. Il serbatoio trasparente ha una capacità di 0,6 l. Il pulsante Stop & Go consente di produrre solo la quantità di caffè desiderata e di controllare quando il cassetto delle capsule usate deve essere svuotato. Con Jolie si può godere di una preparazione molto rapida e silenziosa: richiede infatti soli 35 secondi per l’erogazione del caffè. Godetevi il vostro momento di piacere con il caffè italiano Lavazza.

