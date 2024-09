Lavatrice Slim Frontale Midea MF10EW70B – 7 kg, 1400 Giri, Classe A, Vapore, Motore BLDC, Programma Rapido, Diverse Temperature dell’Acqua, Bianca

351,99€

Maggiore Risparmio Energetico EFFICIENZA ENERGETICA CLASSE A

La lavatrice a carica frontale MF100 raggiunge la nuova classe di efficienza energetica A secondo le normative EU, aiutando gli utenti a ridurre le bollette e rendere il lavaggio più sotenibile

Sanificazione Potenziata STEAM CARE

Sanificazione Profonda

Il vapore caldo penetra i tessuti e rimuove le macchie ostinate per una pulizia superiore

Pulizia Migliore

Il vapore caldo pulisce in profondità i tessuti, eliminando batteri per proteggere la salute della famiglia

OPZIONI MULTIPLE DI TEMPERATURA

Soddisfa Diverse Abitudini di Lavaggio e Livelli di Sporcizia

60℃ Pulizia Profonda:Sanifica biancheria da letto e intimo

40℃ Dissolvi Macchie:Migliore dissolvenza e rimozione facile delle macchie

20℃ Protezione dei Colori:Mantieni vividi i colori delle camicie più a lungo

Freddo Risparmio Energetico:Nessun riscaldamento per risparmiare energia

Risparmia Tempo, Acqua ed Energia QUICK WASH

Scegli tra due cicli di lavaggio rapido per piccoli carichi, per risparmiare tempo, acqua ed energia

Lavaggio Veloce 15′ per carichi fino a 1 kg

Lavaggio Rapido 45′ per carichi giornalieri fino a 2 kg

LIVELLO DI RUMORE CLASSE A

Con il motore BLDC inverter, la lavatrice a carica frontale MF100 regala pace e serenità in ogni momento.

Tamburo Grande da 510mm

Tamburo grande da 510 mm di diametro offre un percorso di ricaduta più lungo per una maggiore rimozione delle macchie e più spazio per distribuire gli oggetti uniformemente, riducendo le pieghe.

Design Sottile

Si adatta agli angoli del bagno, ai balconi piccoli e ai mobili sottili delle stanze e delle cucine. Soluzione a Ingombro Ridotto per Massimizzare i Tuoi Spazi.

Aggiungi Indumenti

Non c’è bisogno di spegnere e riavviare il ciclo se qualcosa è rimasto indietro. Basta premere il pulsante “Avvio/Pausa” per 3 secondi per aggiugere altro.

LUNAR DIAL

Centro di controllo che integra le funzioni della manopola e dello schermo per agevolare le tue operazioni. Controlla tutto con una sola manopola.

La funzione di partenza ritardata consente di programmare l’inizio del lavaggio da 1 a 24 ore per avere il bucato fresco quando serve

Quando attivato, tutti i pulsanti tranne quello di accensione sono disabilitati, impedendo ai bambini di azionare accidentalmente la macchina

Aggiungi più tempo di risciacquo per rinfrescare a fondo il bucato e ridurre i residui

Aggiungi la funzione ammollo per pre-lavare i capi molto sporchi e rimuovere le macchie facilmente

Lingua ‏ : ‎ Italiano

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 47,5 x 59,5 x 85 cm; 60 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 12 marzo 2024

Produttore ‏ : ‎ Midea

ASIN ‏ : ‎ B0CXSZ2VGZ

Numero modello articolo ‏ : ‎ MF10EW70B

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

【Risparmio Energetico】Aggiornato a Classe Energetica A per un minor consumo elettrico e una riduzione dei costi di acqua e luce, risparmiando circa il 35%-40% sui costi elettrici rispetto alle macchine di Classe D

【Steam Care】Migliora la pulizia del bucato rimuovendo fino al 99.9% di batteri e odori, riducendo anche le pieghe!

【Impostazioni di Temperatura】Scegli tra 4 temperature (Freddo/20℃/40℃/60℃) per adattarsi a diversi tessuti e tipi di macchie

【Lavaggio Veloce】Opzioni di lavaggio da 15 minuti e 45 minuti per piccoli carichi leggermente sporchi, per risparmiare tempo ed energia

【Motore Silenzioso ed Efficiente】Il Motore Inverter Quattro risparmia fino al 70% di energia e produce il 10.4% in meno di rumore rispetto ai motori normali