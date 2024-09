Lavatrice Samsung Crystal Clean WW80CGC04DAHET, Libera Installazione, 8 Kg, 1400 RPM, Wi-Fi, Ecobubble, Vapore Igienizzante, Carica Frontale

409,94€ - 349,00€

Descrizione Prodotto

Ecobubble

La tecnologia Ecobubble assicura un bucato perfetto, anche a basse temperature.¹ Il detergente viene trasformato in bolle, che penetrano rapidamente nei tessuti e rimuovono fino al 24%¹ di sporco in più rispetto alle lavatrici tradizionali, proteggendo i materiali e risparmiando energia.²

AI Energy Mode

Tieni sotto controllo e riduci il consumo elettrico della tua lavatrice. Con AI Energy Mode³ puoi verificare facilmente i consumi ed effettuare una stima della bolletta.

Ciclo Less Microfiber

In collaborazione con Patagonia

Samsung, Ocean Wise Plastics Lab e Patagonia collaborano per trovare soluzioni al problema dell’inquinamento da microfibre. Il ciclo di lavaggio appositamente ideato da Samsung riduce il rilascio di microfibre anche del 54%.⁴ Un primo passo a tutela della salute degli oceani.

Vapore igienizzante

Vapore igienizzante

Dona ai tuoi capi una pulizia igienica e profonda grazie all’azione del vapore, che rimuove lo sporco incrostato e il 99,9% dei batteri e inattiva gli allergeni derivanti dagli acari della polvere domestica nel bucato. Il ciclo di vapore igienizzante riduce l’esposizione ad acari della polvere, peli di cane e gatto, pollini e funghi.⁵ ⁶ ⁷

Il massimo dell’igiene

Pulizia Cestello

L’igiene del bucato passa anche da quella della lavatrice. La funzione Pulizia Cestello rimuove il 99,9% dei batteri causa degli odori⁸ senza ricorrere a detergenti aggressivi o costosi, ma semplicemente con una combinazione di ammollo, pulsazioni e centrifuga ad alta velocità. Ci pensa la lavatrice ad avvisarti automaticamente quando è il momento di eseguire il lavaggio.

Cassetto StayClean

Niente più residui

Dimentica gli sprechi di detersivo e il tempo passato a pulire il cassetto della lavatrice. L’energia del getto d’acqua preleva una maggiore quantità di detersivo, lasciando la bacinella più igienizzata, pulita e priva di antiestetici residui di sapone.

Smacchia Tutto Plus

Macchie ostinate, addio!

Anche lo sporco più ostinato si arrenderà alla funzione Smacchiatutto Plus, che contribuisce a rimuovere le macchie più difficili, come sangue, tè, vino, erba e trucco. I capi vengono immersi in una nuvola di bolle attive, che scioglie lo sporco e le macchie per consentire una rimozione più efficace.¹¹

Motore Digital Inverter

Silenzioso, performante e affidabile

Vorresti un’efficienza superiore, meno rumori e prestazioni più durature? La tecnologia Digital Inverter sfrutta dei solidi magneti che consentono di ottenere i risultati desiderati in maniera efficace e silenziosa, consumando meno energia rispetto un motore universale.

Compara le nuove lavatrici Samsung

Recensioni dei clienti

4,5 su 5 stelle

549

4,4 su 5 stelle

548

4,4 su 5 stelle

478

4,3 su 5 stelle

477

4,4 su 5 stelle

358

4,4 su 5 stelle

478

Prodotto

Lavatrice

Lavatrice

Lavatrice

Lavatrice

Lavatrice

Lavatrice

Capacità

8 kg

11 kg

8 kg

9 kg

9 kg

7 kg

Classe energetica

A

A

E

A

A

D

Dimensioni (LxPxA)

60 x 85 x 60 cm

60 x 85 x 55 cm

60 x 85 x 45 cm

60 x 85 x 55 cm

60 x 85 x 55 cm

60 x 85 x 45 cm

Ecolbubble

✔

✔

✔

✔

✔

✔

SmartThings

✔

✔

✘

✔

✔

✔

Potrebbero interessarti i nuovi frigoriferi connessi Samsung

Recensioni dei clienti

4,4 su 5 stelle

363

4,5 su 5 stelle

8

5,0 su 5 stelle

5

4,1 su 5 stelle

59

4,1 su 5 stelle

59

3,9 su 5 stelle

11

4,3 su 5 stelle

141

Capacità

390 L

387 L

634 L

649 L

488 L

393 L

344 L

Classe energetica

C

A

E

E

E

E

E

Dimensioni (LxPxA)

59,5 x 203 x 65,8 cm

59,5 x 203 x 65,8 cm

91,2 x 178 x 71,6 cm

91,2 x 178 x 71,6 cm

83,3 x 179,3 x 74 cm

70 x 171,5 x 67,2 cm

59,5 x 185,3 x 65,8 cm

AI Energy Mode

✔

✔

✔

✔

✘

✔

✘

All Around Cooling

✔

✘

✘

✔

✘

✔

✔

Twin Cooling Plus

✘

✔

✔

✘

✔

✘

✘

Finitura

Silver Inox

Antracite

Metal Inox

Metal Inox

Black

Cotta White

Bianco

¹In base ai risultati del test di laboratorio sulle prestazioni effettuato da Springboard Engineering su strisce EMPA, mettendo a confronto una normale soluzione detergente e la tecnologia bubble senza azione meccanica. I singoli risultati possono variare. ²Testato secondo lo standard IEC 60456- 2010 / 4 kg di carico / lavaggio a freddo Super Eco (WF80F5E5U4W) rispetto al lavaggio Cotone a 40 °C senza funzione Ecobubble (WF0702WKU). I singoli risultati possono variare. ³Disponibile su dispositivi Android e iOS. Sono necessari una connessione Wi-Fi e un account Samsung. ⁴Testato con un carico di 2 kg di felpe 100% poliestere, mettendo a confronto il ciclo Sintetici sul modello tradizionale Samsung WW4000T e il ciclo Meno microfibre sul modello WW7000B. I risultati possono variare in base al tipo di capi e all’ambiente. Testato da Ocean Wise Plastics Lab. ⁵In base ai risultati del test Intertek sul ciclo di Vapore igienizzante. Rimuove il 99,9% dei batteri di stafilococco aureo ed Escherichia coli. I singoli risultati possono variare. ⁶In base ai risultati del test Intertek sul ciclo di Vapore igienizzante. ⁷In base ai risultati della British Allergy Foundation (BAF) sul ciclo di Vapore igienizzante. Allergy UK ritiene che, se impiegato correttamente, questo prodotto contribuisce a ridurre l’esposizione ad acari della polvere, peli di cane e gatto, pollini e funghi. ⁸Elimina il 99,9% dei batteri (Pseudomonas aeruginosa) dall’interno della lavatrice. In base ai test Intertek sul ciclo di Pulizia Cestello. ⁹Testato secondo lo standard IEC 60456, 5a edizione / 8 kg di carico / lavaggio Smacchiatura Plus rispetto al lavaggio Cotone a 40/60 °C, Sintetici a 60 °C e Denim a 40 °C senza Smacchiatura Plus.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 60 x 60 x 85 cm; 65 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 2 novembre 2023

Produttore ‏ : ‎ Samsung

ASIN ‏ : ‎ B0CMHPHFTP

Numero modello articolo ‏ : ‎ WW80CGC04DAHET

Paese di origine ‏ : ‎ Polonia

Lavatrice Crystal Clean con carica frontale a libera installazione, Con connessione Wifi, Lavaggio igienizzante a vapore e centrifuga con velocità massima di 1400rpm

Ecobubble: per un pulito eccezionale, anche in acqua fredda, Le bolle di detergente penetrano nei tessuti in modo efficace, rimuovendo anche lo sporco più ostinato, risparmiando fino al 70% di energia

Steam Wash: il ciclo di Vapore igienizzante emette un potente getto di vapore dal fondo del cestello, rimuovendo lo sporco più ostinato e il 99,9% di batteri e allergeni, per un bucato igienizzato

Smacchiatutto Plus: rimuove anche le macchie più difficili grazie a una fase di ammollo in schiuma che rilascia bolle in grado di penetrare nelle fibre dei tuoi capi

Contenuto: 1x Samsung Lavatrice Crystal Wifi WW80CGC04DAHET Libera installazione, 8 Kg, 1400 RPM, Dimensioni (LxAxP): 60x85x60 cm, Oblò: Nero, Corpo: Bianco