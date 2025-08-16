Lavatrice Haier 9 kg, 1200 RPM, Vapore, Antibatterica – Bianco

33.9 C
Haier Series 30 HW90-SB1230N Washing Machine, 9 kg, 1200 RPM, Steam Option, Antibacterial Treatment, Internal Scale, Class A, 59 x 60 x 85 cm, White

Lavatrice Haier Series 30 HW90-SB1230N

Scopri la lavatrice Haier Series 30 HW90-SB1230N, un’alleata perfetta per le tue esigenze quotidiane. Con una capacità di 9 kg e una centrifuga di 1200 RPM, questa lavatrice è progettata per offrire il massimo delle prestazioni, garantendo risultati impeccabili e una cura speciale per i tuoi capi.

Vantaggi e Caratteristiche

La tecnologia Steam Wash è un vero e proprio punto di forza. L’opzione vapore agisce sulle fibre dei tessuti, permettendo al detergente di penetrare in profondità e garantendo un lavaggio efficace anche contro le macchie più ostinate. Inoltre, il motore diretto è incredibilmente silenzioso e garantisce un notevole risparmio energetico.

Ecco alcuni vantaggi pratici della Haier HW90-SB1230N:

  • Risparmio Energetico: Con classe A, questa lavatrice ti aiuta a ridurre i costi in bolletta grazie alla sua elevata efficienza energetica.
  • Igiene Massima: Il trattamento antibatterico ha una certificazione VDE e elimina il 99,8% dei batteri, garantendo un bucato pulito e sicuro.

Design e Dimensioni

Questa lavatrice si presenta in un elegante colore bianco, con dimensioni di 59 x 60 x 85 cm, che la rendono perfetta per qualsiasi spazio domestico. La sua costruzione razionale non solo offre un design accattivante, ma anche funzionalità avanzate come la scala interna che ottimizza il consumo di acqua e tempo in base al carico di lavaggio.

Non lasciare che il tuo bucato diventi un pensiero, scegli la Haier Series 30 HW90-SB1230N! Fai il primo passo verso una casa più efficiente e igienica. Agisci ora e trasforma il tuo modo di fare la lavanderia!

