Lavatrice Frontale Whirlpool FFS P8 IT – Libera Installazione, 1200 RPM, 8 Kg, Bianco

245,77 €

(as of Mar 09, 2025 15:50:36 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

Lavatrice a libera installazione a carica frontale Whirlpool: 8,0 kg – FFS P8 IT

L’ampio cestello, con una capacità di 8 Kg, assicura tutto lo spazio di cui hai bisogno per il tuo bucatoIl Sesto Senso di Whirlpool permette alla lavatrice intelligente di adattarsi alla quantità e al tipo di carico e ottimizzare il ciclo di lavaggio Il Motore Inverter, è stato progettato per rendere la lavatrice silenziosa ed efficiente e assicurarti risultati in pace e tranquillitàLa tecnologia FreshCare+ mantiene i tuoi capi freschi fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggioGrazie alle lente oscillazioni del cestello e a getti di vapore inoltre inibisce la creazione di cattivi odori e mantiene il tuo bucato profumatoCon la Partenza Ritardata sarai tu a decidere quando avviare il ciclo di lavaggio, mentre l’indicatore di tempo residuo ti informerà in maniera semplice e intuitiva su quanto manca alla conclusione del programma

La storia di Whirpool

Quando Lou Upton aveva 22 anni, aveva investito i risparmi di una vita, 500 dollari, in una promettente impresa commerciale. Ma fallì e se ne andò con nient’altro che il brevetto per una lavavetri. Da imprenditore, la sua mente iniziò a girare con idee. Come poteva trasformare questo brevetto in un’idea imprenditoriale? Elettrificandolo.

Nel 1911 fu fondata la Upton Machine Company. Si dedicò a pieno titolo alla produzione di lavatrici elettriche. Il design della lavatrice elettrica si è evoluto nei successivi 20 anni, ma l’impegno di Upton per un prodotto ottimo è rimasto costante. La reputazione di Upton è diventata uno dei suoi punti di forza principali, insieme alla comodità offerta dalle sue macchine.

Il fratello di Lou, Fred e lo zio Emory, sono stati una parte fondamentale del viaggio verso il successo di Whirlpool Corp. Fred è stato uno dei primi dipendenti dell’azienda, ha fornito e riparato lavatrici e ha stretto una collaborazione con suo fratello che è durata decenni.

Emory, macchinista di professione, deteneva brevetti per motori e dispositivi meccanici. La progettazione meccanica gli arrivò così facilmente che raramente valutava il suo lavoro in modo appropriato. Una volta creò una forma di pasta da forno a forma di cono, usata per modellare i coni da gelato, per pochi dollari. Nonostante la modestia di Emory, progettò tutti i meccanismi delle lavatrici Upton, dando vita alla visione di Lou per la lavatrice elettrificata. La sua permanenza in azienda fu tuttavia breve: si ritirò dall’azienda nel 1916.

Benton Harbor, Michigan, la casa dello zio di Lou, Emory, era il luogo logico per il quartier generale della Upton Machine Co. Whirlpool continua a onorare le sue profonde radici nel porto di Benton e nell’eredità manifatturiera del Michigan.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 59,51 x 84,51 x 62,99 cm; 67 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 8 dicembre 2020

Produttore ‏ : ‎ Whirlpool

ASIN ‏ : ‎ B08PZBLP1P

Numero modello articolo ‏ : ‎ FFS P8 IT

TECNOLOGIA 6O SENSO La tecnologia 6° SENSO adatta l’utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

FRESHCARE+ Capi freschi anche fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. Il programma FreshCare+ tratta con delicatezza i capi grazie a lente oscillazioni del cestello alternate a getti di vapore

MOTORE INVERTER Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

Programmi: Rapido 30′, Piumoni, Rapido, Lavaggio a freddo, Cotone, Giornaliero, Giornaliero 40°, Delicati, Solo scarico, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Jeans, Baby, Misti, Misti 40°, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Sport, Sintetici, Bianchi, Lana

Opzioni: Blocco tasti/sicurezza bambini, FreshCare+, Prelavaggio, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, Velocità centrifuga variabile

Capacità di carico fino a 8,0 kg

Dimensioni prodotto (AxLxP): 84,5×59,5×63 cm