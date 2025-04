Lavatrice Bosch WGE03200IT Serie 2, Carica Frontale, Capacità 8 kg, 1200 rpm, Hygiene Plus, Colore Bianco, 60 cm

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

389,90€ - 359,00€

(as of Apr 19, 2025 16:10:37 UTC – Details )

Lavatrice 8kg silenziosa ed efficiente con EcoSilence Drive e ActiveWater Plus.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 58,8 x 59,8 x 84,8 cm; 71,3 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 25 marzo 2024

Produttore ‏ : ‎ Bosch

ASIN ‏ : ‎ B0CYZYXMHL

Numero modello articolo ‏ : ‎ WGE03200IT

Paese di origine ‏ : ‎ Polonia

Programma Hygiene Plus: mantiene costante la temperatura durante il ciclo di lavaggio e aggiunge un ciclo di risciacquo per eliminare efficacemente germi e acari e garantire capi puliti e igienizzati

La funzione Aggiungi bucato ti permette di aggiungere o rimuovere facilmente i capi durante il ciclo di lavaggio

ActiveWater Plus: uso efficiente dell’acqua attraverso il riconoscimento automatico del carico

SpeedPerfect: l’opzione che ti consente di ridurre fino al 65% il tempo di lavaggio senza compromettere i risultati

Motore EcoSilence Drive: senza spazzole e ad alta efficienza energetica riduce l’attrito per offrirti un funzionamento silenzioso, progettato per durare a lungo