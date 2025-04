Lavastoviglie Incasso Candy Rapido 60 cm, 15 Coperti, Wi-Fi, 8 Programmi e Motore Inverter – CI 5C6F1A

55,00€ - 389,00€

Descrizione Prodotto

Lavastoviglie Rapido’

Candy Rapido’ è la lavastoviglie più veloce e capiente del mercato. È dotata di un’ampia gamma di cicli rapidi adatti a ogni esigenza, che semplificano l’utilizzo quotidiano anche grazie alla MAXI-TUB: la vasca più spaziosa in dimensioni standard per caricare le stoviglie più grandi.

Veloce e capiente Motore Speed-Drive Inverter

Il motore senza spazzole più innovativo e duraturo, in grado di aumentare le prestazioni di pulizia riducendo il consumo energetico.

Maxi TUB

La vasca più spaziosa del mercato (in formato standard) che offre la massima capienza per le stoviglie, anche le più grandi.

Ciclo Wash&Dry

Solo 35 minuti per lavare e asciugare le tue stoviglie.

Basso livello di rumore

La nuova Candy Rapido’ è eccezionalmente silenziosa e quindi ideale in una cucina open space.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 55,5 x 59,8 x 81,8 cm; 8 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 28 novembre 2023

Produttore ‏ : ‎ Candy

ASIN ‏ : ‎ B0CP4B26X4

Numero modello articolo ‏ : ‎ CI5C6F1A

CAPIENTE E VELOCE CON MAXI-TUB: Candy Rapido’ offre cicli rapidi e una vasca spaziosa per stoviglie grandi; i fermabicchieri in gomma proteggono oggetti delicati come calici, mentre il terzo cestello ottimizza lo spazio per posate e utensili

SMART DOOR PER ASCIUGATURA NATURALE: la porta si apre automaticamente a fine ciclo, favorendo la circolazione dell’aria per un’asciugatura naturale; il sistema ottimizza il risciacquo, riducendo i consumi energetici e migliorando le prestazioni

PARTENZA RITARDATA FINO A 24 ORE: programma il lavaggio fino a 24 ore in anticipo, ideale per pianificare i cicli in base alle tue esigenze; sfrutta le fasce orarie con tariffe energetiche ridotte per massimizzare il risparmio

CONNETTIVITÀ AVANZATA CON APP hOn: controlla la lavastoviglie da remoto con l’app hOn; scatta una foto dei cestelli per ricevere consigli su come caricarla al meglio e scegliere il ciclo ottimale, risparmiando tempo ed energia

MOTORE INVERTER SPEED-DRIVE EFFICIENTE: il motore senza spazzole offre prestazioni elevate, riducendo il consumo energetico e garantendo durata nel tempo; lavaggi potenti e silenziosi, con efficienza di Classe C per una bolletta ridotta