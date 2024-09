Lavastoviglie da Incasso Bosch SMV2ITX16E Serie 2 con Home Connect e Diagnostica Remota, 60 cm, 50 dB

599,00€ - 364,00€

Lavastoviglie connessa con la funzione Silence on demand

Home Connect: lavastoviglie connesse per una vita più semplice.

Con la App Home Connect è possibile controllare da remoto la lavastoviglie connessa, accedere ai manuali di istruzioni in formato digitale e consultare utili suggerimenti d’utilizzo direttamente dal proprio smartphone o tablet.

Programma Preferito.

Con il programma Preferito, si possono attivare i programmi di lavaggio più utilizzati e le opzioni preferite, combinandoli fra loro, in modo facile e veloce. Può essere attivata con la App Home Connect o direttamente dal pannello di controllo della lavastoviglie attraverso il pulsante dedicato. La lavastoviglie penserà al resto!

InfoLight – un punto rosso che fornisce informazioni.

Un punto rosso a led sul pavimento segnala se la lavastoviglie a scomparsa totale è ancora in funzione o ha già finito.

EcoSilence Drive: potente, duraturo, silenzioso ed efficiente.

Il motore senza spazzole EcoSilence Drive è estremamente efficiente, veloce e silenzioso e adegua accuratamente la pressione dell’acqua sulle stoviglie per un trattamento adeguato ad ogni tipo di carico. Tutto questo per utilizzare meno acqua, meno energia ed avere sempre risultati impeccabili.

Home Connect: con la App Home Connect è possibile controllare da remoto la lavastoviglie, accedere ai manuali di istruzioni in formato digitale e consultare utili suggerimenti d’utilizzo direttamente dal proprio smartphone.

Con il tuo consenso, l’assistenza tecnica Bosch può accedere alla tua lavastoviglie e verificare a distanza lo stato del tuo prodotto, darti consigli su come procedere ed in caso il problema non fosse risolvibile a distanza sarà programmato l’intervento a domicilio.

Assistente al lavaggio: ti basterà rispondere ad alcune semplici domande ed ecco che, attraverso la app Home Connect, il sistema ti suggerisce il programma più adatto.

Grazie al Programme Download puoi scaricare programmi aggiuntivi attraverso la app Home Connect.

EcoDosage: risultati ottimali, grazie all’accurato scioglimento del detergente.

Questo prodotto è ad incasso, il pannello frontale non è incluso