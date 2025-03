Lavastoviglie Candy Rapido a Libera Installazione 60 cm, 14 Coperti, 5 Programmi, Classe E, Ciclo Veloce 49 Min, Wi-Fi e BLE, Inox – CF 4E7L0X

37,06 € - 359,78€

(as of Mar 22, 2025 11:20:55 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

Candy RapidÓ Lavastoviglie

Candy RapidÓ è dotata di un’ampia gamma di cicli rapidi adatti a ogni esigenza, che semplificano l’utilizzo quotidiano grazie alla MAXI-TUB: la vasca più spaziosa in dimensioni standard per caricare anche le stoviglie più grandi.

Maxi TUB

La Lavastoviglie Candy ha una vasca spaziosa e offre la massima capienza, anche le stoviglie più grandi come teglie da forno, taglieri e insalatiere.

Motore Speed-Drive Inverter

Alimentata dal’Inverter Speed-Drive, un motore innovativo e duraturo, in grado di aumentare le prestazioni di pulizia riducendo il consumo energetico.

MAXI-LADLE

Lo spazio MAXI-LADLE è in grado di ospitare posate ingombranti come i coltelli per il pane e i mestoli più grandi.

Smart Door

Durante la fase di asciugatura, la porta si apre in automatico di qualche centimetro per consentire l’asciugatura naturale delle stoviglie.

Partenza ritardata fino a 9h

Hai la possibilità di ritardare l’orario di inizio del ciclo di lavaggio: imposta il programma in modo che inizi con un ritardo di 3, 6 o 9 ore.

App hOn: funzione Snap&Wash

Scatta una foto ai cestelli e grazie al rilevamento automatico ricevi consigli su come ottenere risultati perfetti per le tue stoviglie.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 59,8 x 59,7 x 81,8 cm; 45,6 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 17 maggio 2023

Produttore ‏ : ‎ Candy

Garanzia e recesso: Se vuoi restituire un prodotto entro 30 giorni dal ricevimento perché hai cambiato idea, consulta la nostra pagina d’aiuto sul Diritto di Recesso. Se hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato consulta la nostra pagina d’aiuto sulla Garanzia Legale. Per informazioni specifiche sugli acquisti effettuati su Marketplace consulta la nostra pagina d’aiuto su Resi e rimborsi per articoli Marketplace.

ASIN ‏ : ‎ B0C5K2JHF1

Numero modello articolo ‏ : ‎ 32002385

Paese di origine ‏ : ‎ Turchia

CANDY RAPIDO’, MASSIMA VERSATILITÀ: dotata di MAXI-TUB, la vasca più spaziosa in dimensioni standard, ottimizza lo spazio per stoviglie ingombranti; include MAXI-LADLE, perfetto per posate di grandi dimensioni come coltelli per il pane e mestoli

CICLO RAPIDO DA 49 MINUTI: progettata per l’efficienza, la lavastoviglie Candy offre un ciclo rapido che pulisce perfettamente mezzo carico in soli 49 minuti; ideale per chi ha bisogno di stoviglie pulite in tempi brevi senza compromettere la qualità

PARTENZA RITARDATA FINO A 9 ORE: pianifica il ciclo di lavaggio quando preferisci; imposta un ritardo di 3, 6 o 9 ore per avviare il lavaggio al momento più comodo, sfruttando le tariffe energetiche più vantaggiose

APP hOn, GESTIONE INTELLIGENTE: grazie alla connettività Wi-Fi e BLE, l’app hOn offre suggerimenti su come ottimizzare il carico; scatta una foto ai cestelli e ricevi consigli su cicli di lavaggio personalizzati per risultati perfetti

MOTORE INVERTER SPEED-DRIVE: alimentata da un motore innovativo senza spazzole, questa lavastoviglie aumenta le prestazioni di pulizia e riduce i consumi energetici; ottimizza l’efficienza e assicura risultati eccellenti per la tua Classe E