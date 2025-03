Lavasciuga Candy Smart Pro Inverter CSOW4966TWM1-S, 9+6 KG, Classe A, 1400 giri, 17 programmi, Bianco, Dimensioni 85x60x58 cm

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

533,01€ - 349,00€

(as of Mar 22, 2025 07:50:32 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

Lavatrice Smart Pro Inverter

Smart Pro Inverter è la lavatrice che rappresenta l’unione tra velocità e comodità. In grado di lavare a pieno carico in soli 39 minuti, grazie all’innovativo motore Speed-Drive Inverter e al sistema Quick&Clean.

L’unione tra velocità e comodità 10% meglio della Classe A

Grazie al ridotto consumo energetico, Candy Smart Pro Inverter è il 10% più efficiente di una lavatrice standard in classe A.

App hOn

Gestisci la tua lavatrice direttamente dal tuo smartphone, ovunque tu sia. Inoltre, ricevi consigli di lavaggio e notifiche sulla manutenzione.

Snap&Wash

Scopri qual è il programma più adatto alla quantità e al colore del tuo bucato, semplicemente scattando una foto ai tuoi capi.

Risparmia tempo

Grazie ai cicli rapidi puoi ridurre i tempi di lavaggio senza rinunciare ai migliori risultati. Soddisfa le tue esigenze di lavaggio in meno di un’ora

Motore Speed Drive Inverter

Potenzia l’azione pulente e garantisce i migliori risultati anche con cicli rapidi, riducendo al contempo il consumo di energia e le vibrazioni.

Tecnologia Quick&Clean

Crea una miscela concentrata di acqua e detersivo e la spruzza direttamente sui capi, potenziando l’azione di rimozione delle macchie.

Contenuti aggiuntivi

L’app hOn ti permette di scegliere tra più di 60 cicli per soddisfare ogni tua esigenza di bucato e ti dà consigli utili sul dosaggio di detersivo.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 58 x 60 x 85 cm; 66 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 17 ottobre 2024

Produttore ‏ : ‎ Candy

ASIN ‏ : ‎ B0DK79QZDF

Numero modello articolo ‏ : ‎ CSOW4966TWM/1-S

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

APP hOn: scegli tra più di 60 cicli di lavaggio, ricevi consigli per lavare al meglio i tuoi capi e risparmiare tempo ed energia

CICLI RAPIDI: dotata di un set completo di cicli rapidi, ideali per soddisfare le tue esigenze di lavaggio in meno di un’ora

FUNZIONE SNAP&WASH: scatta una foto ai tuoi capi e scopri qual è il programma più adatto alla quantità e al colore del tuo bucato

CLASSE A: paragonata a una in classe G, riduce i consumi almeno del 51%, permettendoti di risparmiare energia, denaro e rispettare l’ambiente

TECNOLOGIA QUICK&CLEAN: crea una miscela concentrata di acqua e detersivo e la spruzza direttamente sui capi, potenziando l’azione di rimozione delle macchie, anche con grandi carichi di lavaggio

PROGRAMMA EASY IRON PLUS 39′: riduce le pieghe e accelera il tempo di stiratura grazie all’azione del vapore

MOTORE SPEED DRIVE INVERTER: potenzia l’azione pulente fino al 50%* e garantisce i migliori risultati anche con cicli rapidi, riducendo al contempo il consumo di energia e le vibrazioni