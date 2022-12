Lavare i denti al gatto è molto più importante di quanto credi: ecco perché

La pulizia è molto importante per la salute dei nostri amici a quattro zampe. Vediamo insieme perché dovremmo lavare i denti al gatto.

Prendersi cura dei propri amici a quattro zampe non significa solo nutrirli o giocare con loro ma significa anche prendersi cura della loro igiene.

Sebbene i felini non amino l’acqua, ne tanto meno essere toccati, è necessario per la loro salute fare attenzione all’igiene dentale. Nel seguente articolo vedremo perché è importante lavare i denti al gatto e come effettuare tale pulizia.

Lavare i denti al gatto: perché è come

E’ risaputo che i felini sono animali che tengono molto alla loro pulizia e alla pulizia dei loro oggetti, come per esempio la lettiera. I gatti si auto puliscono leccando il proprio pelo e difficilmente danno la possibilità al proprio umano di lavarli.

Tuttavia ci sono alcune parti del corpo che difficilmente i gatti possono lavare da soli, come per esempio i denti, ma l’igiene dentale è un fattore molto importante per la salute dei nostri amici pelosi, per questo motivo hanno bisogno del nostro “aiuto”.

Infatti lavare i denti evita il rischio ai gatti di sviluppare placca e tartaro intorno ai denti o infiammazione gengivali. Altre patologie che possono contrarre i nostri amici a quattro zampe se non presentano una buona igiene dentale sono:

Inoltre lavare i denti al proprio felino evita anche l’alitosi in quest’ultimo.

Lavare i denti al gatto

Difficilmente i nostri amici pelosi tendono ad avere un contatto con il proprio umano, quindi non risulterà facile spazzolare i denti del proprio felino.

Tuttavia con pazienza e amore, tutto è possibile, il consiglio migliore è abituare il gatto già da cucciolo. Ma come possiamo lavare i denti al gatto?

Per lavare i denti al proprio amico peloso basta spalmare del dentifricio sul dito e farlo assaggiare al Micio. Quando quest’ultimo si abitua al sapore del dentifricio è necessario abituare il gatto allo spazzolino.

Quindi mettiamo lo spazzolino nella bocca di Micio, facendo attenzione a mantenergli la testa non troppo stretta. E’ necessario che il gatto non associ il lavaggio dei denti ad una situazione traumatica. Infine esistono anche colluttori per gatti che possono essere dati a questi ultimi diluendoli nella loro acqua.