Lavalen® Portafoglio Uomo Pelle Vera con Blocco RFID – Portamonete Uomo con Cerniera Fatto a Mano – Portafoglio Uomo Grande Capacità – Portafoglio e Portamonete – Regalo Uomo Perfetto.

Dal marchio

Lavalen è un’azienda spagnola, nata nel Mediterraneo, un’azienda familiare di terza generazione dedicata all’esclusività della pelle e che è riuscita a rimanere sinonimo di atemporalità e lusso fino ad oggi.

Crediamo nella moda sostenibile e puntiamo sulla pelle di alta qualità per realizzare i nostri prodotti e incoraggiamo la cura nei processi produttivi, cercando di garantire che ogni prodotto creato sia durevole e sostenibile nel tempo.

PELLE VERA

Pelle Nappa di Alta Qualità

Regalo perfetto

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 3 x 11 x 9 cm; 180 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 1 febbraio 2020

ASIN ‏ : ‎ B081WQLR5S

Numero modello articolo ‏ : ‎ 3715

Paese di origine ‏ : ‎ Spagna

💼 AMPIO SPAZIO: non è un portafoglio piccolo perché ha una grande capacità per carte, monete, chiavi, ecc. Dimensioni: 11,5 x 9,5 cm con capacità per 11 carte, 2 scomparti per banconote grandi e piccole, portamonete con cerniera di grande capacità. Inoltre il portafoglio dispone di una linguetta per accedere rapidamente alle carte di tutti i giorni. È un portafoglio molto funzionale..

👔PRATICO ED ELEGANTE: offriamo i portafogli in 2 colori, completamente nero o con un combinato all’interno. LAVALEN offre un design moderno che consente di portare il portafoglio in qualsiasi occasione (viaggi, lavoro, vacanze, quotidiano) e con molteplici scomparti per portare con te tutto il necessario.

🔒BLOCCO RFID DI SICUREZZA: tecnologia avanzata per tenere al sicuro le tue carte durante viaggi, shopping o passeggiate. Con il blocco RFID le carte di scansione non autorizzate.

🎁OTTIMA IDEA REGALO: sappiamo che la presentazione è importante e per questo tutti i portafogli Lavalen sono confezionati in un bel sacchetto di cotone biologico e in una scatola elegante nera. Idea regalo per lui: festa del papà, regalo uomo compleanno, regalo uomo originale, San Valentino, Natale o per noi stessi.