L’Autostrada A8 Milano–Varese compie 100 anni: l’eredità visionaria di Piero Puricelli

Il 21 settembre 2024, gli Automobile Club di Milano e Varese, in collaborazione con Autostrade per l’Italia, festeggeranno il centenario dell’Autostrada Milano – Varese A8, la prima autostrada al mondo. Questa ricorrenza vuole sottolineare il valore storico di un’opera pionieristica e la visione lungimirante di pionieri come l’ingegner Piero Puricelli, che immaginò il potenziale dell’automobile come volano di cambiamento sociale, economico e culturale. L’A8, unica autostrada italiana a presentare 5 corsie, rappresenta un importante passo nel progresso della mobilità moderna. L’evento non sarà solo una celebrazione storica, ma offrirà anche un’opportunità di riflessione su temi fondamentali come la mobilità sostenibile, la sicurezza stradale e l’innovazione tecnologica.

Piero Puricelli, nativo di Milano, è una figura chiave nelle infrastrutture italiane, noto per la sua opera all’Autodromo di Monza e per l’ideazione dell’A8, concepita come una strada riservata ai veicoli a motore. Questo progetto, simbolo di progresso e innovazione, ha facilitato il collegamento tra Milano e Varese e ha avuto un ruolo cruciale nello sviluppo della regione. Il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha sottolineato l’importanza dell’autostrada nel connettere e far crescere un territorio sempre più interconnesso.

Il Presidente di Automobile Club Milano, Geronimo La Russa, ha evidenziato come l’Automobile Club contribuì all’avvio della costruzione della A8, mentre oggi il 90% dei trasporti quotidiani di merci e l’85% dei trasporti di persone in Italia avviene su gomma. La celebrazione rappresenta una rivisitazione della lungimiranza di Puricelli e un’opportunità per discutere come l’autostrada possa evolversi mantenendo al centro la sostenibilità ambientale e la sicurezza stradale.

Gregorio Moretti, Direttore Comunicazione e Marketing di Autostrade per l’Italia, ha affermato che l’apertura della A8 è un evento che rappresenta il legame tra infrastrutture e sviluppo dei territori. Per commemorare questo centenario, saranno realizzati totem commemorativi nelle aree di servizio, simbolo dell’impegno degli Automobile Club di Milano e Varese per un futuro di mobilità sostenibile e sicura.

Giuseppe Redaelli, Presidente di Automobile Club Varese, ha accolto con orgoglio questa celebrazione, sottolineando che i cento anni della prima autostrada al mondo sono l’emblema di un continuo sviluppo della mobilità sostenibile, riflettendo l’eredità di Piero Puricelli.