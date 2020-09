La morte di, la ventiduenne deceduta lo scorso 23 agosto all’ospedale di Lipari dopo che da nove giorni accusava dolori a schiena e torace, potrebbe essere stata causata da una embolia polmonare massiva.

E’ una delle ipotesi emerse dai primi accertamenti medico legali disposti dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto che dovrà essere riscontrata da successive analisi istologiche, che richiedono ancora del tempo. Se confermata sarebbe una patologia diversa da quella diagnosticata nelle due visite nel pronto soccorso dell’ospedale di Lipari alla giovane che aveva forti dolori all’addome e alla spalla.

I medici le hanno prescritto degli antidolorifici ritenendo che la sofferenza fosse di natura muscolare o scheletrica, ma la 22enne si è aggravata ed è deceduta.

Sul caso, oltre all’inchiesta della magistratura, sono stati avviati accertamenti dal ministero alla Sanità, che ha disposto l’invio di ispettori, e dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina, che, in cautelativa, ha sospeso dal servizio un infermiere. Intanto sull’isola è proseguita la protesta di familiari, amici e cittadini sorta spontanea quattro giorni fa, subito dopo la celebrazione dei funerali di Lorenza Famularo, con l’occupazione simbolica dell’ospedale e una manifestazione nel porto di Lipari. “È morta soffrendo e non è giusto – aveva detto la madre, Angela Giardina – aveva progetti, a 25 anni voleva sposarsi come le sue sorelle e invece se ne è andata a 22 e questo non deve più succedere”.

Nell’isola è atteso anche l’arrivo dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, su richiesta del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, per un incontro sull’ospedale di Lipari nell’ambito della rete sanitaria regionale. Il comitato nato a Lipari chiede che “venga rispettata la pianta organica prevista” e di autorizzare nella stagione estiva “l’Azienda sanitaria provinciale 5 a predisporre dei progetti obiettivo per potenziare l’ospedale delle figure necessarie, soprattutto per l’emergenze e l’urgenza”. Tra i temi sollevati dal comitato anche il “Punto nascita”, l’assistenza ai malati oncologici e il centro di riabilitazione psicomotoria.

All’ospedale Lipari si recherà anche nei prossimi giorni la commissione Salute dell’Assemblea regionale Siciliana, presieduta da Margherita La Rocca Ruvolo, per un incontro con il personale medico e sanitario e un’audizione del direttore generale dell’Asp di Messina.