L’autobiografia di Britney diventerà una serie tv (o un film)

The Woman in Me è un vero libro evento, tutti ne parlano da mesi e adesso che è uscito è ai primi posti delle classifiche di tutto il mondo. In appena 24 ore l’autobiografia di Britney Spears ha venduto più di 400.000 copie solo in USA e pare che arriverà presto al milione. Ma la storia di Britney presto potrebbe sbarcare anche al cinema, o su Netflix. Sembra infatti che diversi studios si stiano facendo guerra per acquisire i diritti per trasformare il libro in una serie, o un film. Secondo l’affidabile portale Deadline sarebbero già state fatte delle offerte molto generose.

“Gli studios più grandi sono già al lavoro per avere i diritti. Ci è stato detto che grandi offerte stanno già arrivando, possiamo dirvi che le offerte maggiori riguardano i progetti per trasformare la storia in una serie TV, un lungometraggio o un documentario. La Spears è stata ben rappresentata in quest’ultimo ambito con due film che hanno contribuito a supportare il movimento “Free Britney” e hanno contribuito a porre fine alla tutela. Non tutti gli esperimenti in questo ambito sono riusciti però. – si legge su Deadline – Alcuni progetti fatti sulle sue colleghe non sono andati benissimo. Un recente lungometraggio sulla diva del pop Whitney Houston non ha avuto successo, e uno su Madonna (che aveva pianificato di dirigere la sua storia) è stato chiuso in pre-produzione; sembra che il terreno più fertile potrebbe essere nella categoria delle serie”.

Tra i 12,5 milioni del contratto il 25% sulle vendite e i diritti per il film/serie, Britney Spears incasserà più da questa autobiografia che da anni di concerti a Las Vegas.