Laurie Anderson a Solomeo

L’icona della scena d’avanguardia newyorkese Laurie Anderson, accompagnata dalla musicista e compositrice Martha Mooke, porta in scena al Teatro Cucinelli di Solomeo il suo spettacolo “Republic of Love”, un discorso-performance sullo stato dell’arte e del mondo in tempi di crisi. Lo spettacolo si terrà giovedì 29 e venerdì 30 gennaio alle 21.

Laurie Anderson esplora le ombre del nostro tempo, come l’autoritarismo, la tecnocrazia e il cambiamento climatico, e si chiede quali tratti hanno in comune l’amore e il potere. L’artista intreccia racconti, visioni e riflessioni che mettono in dialogo le molte forme dell’amore e quelle dei governi, citando Mark Fisher e Rebecca Solnit.

Anderson trae ispirazione dalla citazione di Solnit, che invita a ricordare ciò che amiamo e ciò che ci ama, e a non dimenticare cos’è l’amore in tempi di odio. Lo spettacolo, della durata di 1 ora e 15 minuti, sarà in lingua inglese con sovratitoli in italiano.

Le prenotazioni sono disponibili presso il botteghino telefonico Regionale Teatro Stabile dell’Umbria, mentre la vendita dei biglietti è possibile presso il botteghino Teatro Morlacchi o online sul sito www.teatrostabile.umbria.it. Il botteghino del Teatro Cucinelli sarà aperto il giorno dello spettacolo dalle ore 19 per le repliche serali.

