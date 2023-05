Laureus Awards, tutto pronto a Parigi per gli Oscar dello sport, attesa per Messi e Fraser-Pryce

E’ tutto pronto a Parigi per i Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello sport che andranno in scena domani sera. L’evento di quest’anno segna un ritorno al formato in presenza dei premi, dopo due anni di cerimonie “virtuali” a seguito della pandemia globale di Covid-19. Ad attrarre maggiormente l’attenzione dei parigini sarà, Lionel Messi, stella mondiale, vincitore della Coppa del Mondo Fifa 2022 con l’Argentina, giocatore del Psg, nominato per il Laureus World Sportsman of the Year Award. Altro personaggio molto atteso è Shelly-Ann Fraser-Pryce, la velocista giamaicana che in carriera si è laureata tre volte campionessa olimpica e dieci volte campionessa mondiale, candidata a Laureus World Sportswoman of the Year Award.

Ad aggiudicarsi il premio di squadra dell’anno potrebbe essere sempre l’Argentina campione del Mondo di Messi con il ct Lionel Scaloni che potrebbe salire sul palco per ricevere il prestigioso riconoscimento. In corsa per il premio di miglior ritorno il pilota italiano della Ducati campione del mondo Pecco Bagnaia e l’ex giocatore dell’Inter Christian Eriksen, mentre per la rivelazione dell’anno in corsa ci sono, tra gli altri, lo spagnolo Carlos Alcaraz e la nazionale marocchina di calcio.

Tra le presenze confermate, i membri della Laureus Academy Sebastian Coe, Edwin Moses, Jessica Ennis-Hill, Nawal El Moutawakel, Chris Hoy e la stella paralimpica Tanni Grey-Thompson. A Parigi sfileranno anche alcuni dei calciatori più celebri al mondo, tra cui i membri della Laureus Academy Luis Figo e Carlos Puyol, l’ambasciatore Laureus Fabio Capello e i campioni francesi Patrice Evra e Claude Makelele. Ha già confermato la sua presenza nella capitale francese anche Justine Dupont, che dal 2019 si è affermata come migliore surfista femminile di big wave al mondo, e ora sfida gli uomini in questo sport. Con la presenza anche del surfista italiano Leonardo Fioravanti.

Il Laureus Sportsperson of the Year with a Disability Award è uno dei premi più prestigiosi nello sport paralimpico e cinque dei sei nominati di quest’anno nella categoria hanno già confermato la loro presenza a Parigi: Catherine Debrunner, Declan Farmer, Cameron Leslie, Oksana Masters e Jesper Saltvik Pedersen. Sempre a Parigi ci sarà la celebre schermitrice italiana paralimpica Bebe Vio. Mentre il progetto “TeamUp” a sostegno del benessere psico-sociale dei bambini colpiti da conflitti e guerre ha vinto il premio Laureus Sport for Good. Promosso da Save the Children, Unicef Paesi Bassi e War Child, il progetto TeamUp utilizza le attività fisiche e ludiche per avere un impatto positivo sul benessere psico-sociale dei bambini colpiti da conflitti e guerre.