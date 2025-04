Laureati in Psicologia del Lavoro – Opportunità nell’Ufficio Risorse Umane

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Neolaureati in Psicologia del Lavoro – Ufficio Risorse Umane



Azienda: Work Agency



Descrizione del lavoro: Work Agency, Agenzia per il Lavoro, seleziona e ricerca per ampliamento organico interno:Neolaureati in Psicologia del Lavoro – Ufficio Risorse UmaneSiamo alla ricerca di neolaureati in Psicologia del Lavoro da inserire nel nostro team Risorse Umane.La risorsa selezionata supporterà il team nelle attività di selezioneMANSIONI:– Gestione del front office (accoglienza clienti, chiamate, e-mail ecc.)

– Supporto nelle attività di reclutamento e selezione del personale (stesura annunci, screening CV, colloqui di selezione).

– Gestione dei processi di inserimento e onboarding dei nuovi assunti.

– Supporto nella gestione delle relazioni con le università e gli enti di formazione.

– Aggiornamento dei database e dei sistemi informativi HR.La risorsa selezionata sarà inserita in un programma di formazione continua, volto a potenziarne le capacità e a supportarne l’avanzamento di carriera.Requisiti:– Laurea in Psicologia del Lavoro o affini.

– Ottime capacità di comunicazione e relazione interpersonale.

– Capacità di lavorare in team e in autonomia.

Luogo di lavoro: Milano, zona TuratiOrario di lavoro: Full time, dal lunedì al venerdìTipo di contratto: Stage iniziale, scopo assunzioneRetribuzione: Da definire in fase di colloquio



Luogo: Milano