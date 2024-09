Titolo: LAUREA MAGISTRALE IN ENERGY ENGINEERING A.A. 2024



Azienda: Eni



Descrizione:: della Laurea Magistrale in Energy Engineering “Oil & Gas Production” “Power Generation” “Green Power” e “Energy for Development… trimestrale in azienda finalizzato alla tesi di Laurea Magistrale. Il bando di concorso per partecipare alle selezioni per l…



Luogo:: San Donato Milanese, Milano

Navigazione articoli