Laurea della Ministra Calderone: La Procura Apre un Fascicolo, Ma Nessuna Indagine Al Momento

La Procura di Roma ha avviato accertamenti preliminari sulla regolarità della laurea di Marina Calderone, ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’indagine è stata avviata dopo un esposto di un professore universitario di Brescia in seguito a un’inchiesta de Il Fatto Quotidiano che ha messo in dubbio l’autenticità della laurea conseguita dalla ministra nel 2002 presso la Link Campus University, che era all’epoca affiliata a un’università straniera.

La Procura ha aperto un fascicolo senza indagati, per verificare la correttezza dell’iter universitario di Calderone. Si precisa che questa iniziativa non costituisce un’accusa formale e la ministra si dice “serenissima” riguardo alle indagini. La vicenda è emersa il 22 marzo 2025, quando articoli di stampa hanno sollevato interrogativi sulla laurea ottenuta in tempi considerati anomali, con molteplici esami sostenuti in un giorno, anche durante festivi, mentre suo marito era nel Consiglio d’amministrazione dell’università.

In quel periodo, la Link Campus University aveva una sede distaccata della Libera Università di Malta e non era completamente integrata nel sistema universitario italiano. Questo ha portato a sospetti riguardo a esami attestati con documenti non tracciabili. Calderone ha difeso il suo percorso accademico, affermando che ha seguito un iter conforme ai suoi impegni lavorativi e che la laurea è stata ottenuta regolarmente.

Inoltre, la ministra ha dichiarato di essere soddisfatta per la determinazione del Procuratore riguardo all’esposto, che non ha rilevato alcuna ipotesi di reato, e ha annunciato la sua intenzione di procedere per diffamazione contro le illazioni sollevate.