Laura Speranza: La Devota Moglie di Stefano Tacconi

Oggi, gli ex calciatori Stefano Tacconi e Laura Speranza saranno ospiti di Domenica In su Rai 1. La coppia, insieme da oltre 30 anni, ha condiviso una vita di successi e sfide. Stefano è noto per essere uno dei portieri più importanti nella storia del calcio italiano, mentre Laura era una modella prima di dedicarsi alla famiglia. Nonostante il colpo di fulmine che li ha uniti, la loro storia d’amore ha avuto inizio in un momento complesso: Stefano era già sposato quando ha incontrato Laura, ma ha deciso di affidarsi ai suoi sentimenti e ha chiesto la separazione per poter costruire una nuova vita insieme.

La loro unione ha portato alla nascita di quattro figli: Andrea, Alberto, Vittoria Maria e Virginia. Tuttavia, nel 2022, un dramma ha colpito la famiglia: Stefano ha subito un aneurisma che ha richiesto un intervento medico urgente, eseguito con successo grazie all’intervento tempestivo del figlio Andrea. Laura ha raccontato di come quel giorno fosse particolarmente difficile, essendo il suo compleanno, e dell’ansia che ha provato quando Stefano non è tornato a casa secondo i piani.

Dopo l’ischemia, Stefano ha affrontato un lungo percorso di riabilitazione, ma non è stato solo: Laura ha trovato conforto nella sua fede, in particolare attraverso la devozione a Padre Pio, il quale ha avuto un ruolo fondamentale nei momenti difficili della loro vita. Laura ha allestito un piccolo mausoleo in onore del santo in casa, segno della sua profonda fede e della sua ricerca di sostegno spirituale in quei momenti.

Stefano ha parlato con ironia della sua riabilitazione, evidenziando che avrebbe “allenato” di più il suo corpo con il dottor Gravina rispetto a quanto facesse con il mister Trapattoni, nonostante le difficoltà. Laura, dal canto suo, ha sempre trovato forza nella preghiera e nella sua devozione a Padre Pio, che crede possa aver salvato la vita di Stefano.

In conclusione, la storia di Stefano e Laura è una testimonianza di amore, resilienza e fede, un viaggio che continua nonostante le sfide e le avversità della vita.