Laura Ravetto derubata in treno: scomparsa la trousse dei trucchi, protesta contro il ladro

Laura Ravetto, deputata della Lega, ha affrontato una spiacevole disavventura mentre viaggiava in treno, dove è stata derubata della sua trousse di trucchi. La parlamentare ha dichiarato di essersi distratta per soli “cinque minuti”, abbastanza per permettere a un ladro di impossessarsi dei suoi beni. Seguirono, quindi, le sue lamentele sui social, dove ha lanciato un’appassionata “maledizione” contro colui che le ha rubato i trucchi.

Ravetto ha scelto Instagram per esprimere il suo dispiacere, postando una storia in cui appare struccata tra i banchi parlamentari. La notizia del furto ha catturato l’attenzione dei media, e Ravetto ha successivamente aggiornato i suoi seguaci con ulteriori storie in cui polemizzava con i giornali. Con ironia, ha ringraziato il ladro per l’azione, aggiungendo che spera che mentre utilizza i suoi trucchi, possa sviluppare un’allergia. Ha anche lanciato un’altra maledizione, in particolare se il ladro fosse un uomo, sperando che il possesso della trousse gli dia problemi.

Successivamente, Ravetto ha mostrato su Instagram degli articoli di giornale che riportavano l’accaduto, con particolare attenzione ad un pezzo del Fatto Quotidiano, che ha descritto il furto come quello di una trousse “griffata”. La parlamentare ha commentato l’uso dell’aggettivo “griffata”, evidenziando che la trousse aveva ben trent’anni e non era stata acquistata recentemente. Con sarcasmo, ha osservato che era una griffe di sinistra e ha condiviso un’altra immagine, mostrando una trousse Prada acquistata decenni fa, sottolineando così il suo valore affettivo piuttosto che quello commerciale.

In risposta alle insinuazioni del Fatto Quotidiano, Ravetto ha ribadito la durabilità dei prodotti italiani rispetto a quelli cinesi, esprimendo il suo disappunto e sperando che il giornale potesse in futuro fornire notizie più rilevanti.

La disavventura di Laura Ravetto, pur essendo una semplice questione di furto, ha generato un acceso dibattito sui social, e ha messo in luce il rapporto tra i beni di lusso e l’affetto personale, insieme all’osservazione critica nei confronti dei media e delle loro descrizioni.