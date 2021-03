Esattamente un mese fa l’annuncio delle nomination e la gioia di trovare Laura Pausini nella categoria ‘Best Original Song’. La nostra Laurona ha dovuto scontrarsi con Speak Now del film One Night In Miami, Fight For You di Judas and The Black Messiah, Hear My Voice di The Trial of The Chicago 7 e Tigress & Tweed di The United States vs Billie Holiday, ma alla fine ha trionfato.

Alle 3 del mattino la cantante di ‘Simili’ ha vinto l’award di ‘miglior canzone’ ed ha ringraziato il suo pubblico anche in italiano. Ovviamente i ringraziamenti più belli la Pausini non li ha fatti in diretta sulla NBC, ma nella sue storie Instagram, dove si è messa ad urlare: “Porca miseria sììì! Grazie Italia“.

Grazie a Laura, unica cantante italiana che ci rende fieri in tutto il mondo. E adesso via verso gli Oscar.

Il video del trionfo di Laura Pausini.

“Volevo dire grazie davvero. Noi in Italia diciamo ‘Grazie mille’, grazie a Edoardo e Sophia Loren. Grazie a Diane, ti adoro. Poi grazie a Nicolò e a tutto il team che ci ha aiutato a costruire questo bellissimo progetto e quindi grazia a tutti quanti”.

“Grazie mille !”

L’émotion de Laura Pausini, interprète de Io sì (Seen), meilleure chanson originale aux #GoldenGlobes pic.twitter.com/TFhAM6yJWh — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) March 1, 2021