Periodo d’oro per Laura Pausini (a parte la querela fatta ad Alda D’Eusanio) perché dopo essere stata nominata ai Golden Globe adesso potrebbe gareggiare anche agli Oscar.

L’Academy ieri notte ha rivelato le shortlist di 9 categorie degli Oscar, tra cui anche quella di Best Original Song. Da 105 candidati sono passati solo in 15, tra i quali nelle prossime settimane verrà fuori la cinquina che comporrà le nomination definitive del prossimo 15 marzo. La Pausini e la sua ‘Io Sì’ fanno parte di questa prima top 15 e la cantante appena l’ha saputo ha voluto ringraziare l’Academy.

“GRAZIE all’Academy. È un onore fare parte della shortlist agli Oscars 2021 con Io Si (Seen) come Miglior Canzone Originale. Grazie a Edoardo Ponti Diane Warren Niccolo Agliardi e alla meravigliosa Sophia Loren”.

E adesso dita incrociate per la Laurona nazionale. Il premio che nel 2019 è andato alla Germanotta speriamo che quest’anno vada nelle mani di un’altra italiana!



Da Laura Pausini a Diane Warren, la shortlist per Best original song.

“Turntables” da “All In: The Fight for Democracy”

“See What You’ve Done” da “Belly of the Beast”

“Wuhan Flu” da “Borat Subsequent Moviefilm

“Husavik” da “Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga”

“Never Break” da “Giving Voice”

“Make It Work” da “Jingle Jangle: A Christmas Journey”

“Fight For You” da “Judas and the Black Messiah”

“Io Sì (Seen)” da “The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)”

“Rain Song” da “Minari”

“Show Me Your Soul” da “Mr. Soul!”

“Loyal Brave True” da “Mulan”

“Free” da “The One and Only Ivan”

“Speak Now” da “One Night in Miami…”

“Green” da “Sound of Metal”

“Hear My Voice” da “The Trial of the Chicago 7”