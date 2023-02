Laura Pausini, tre concerti in 24 ore: impresa titanica

Laura Pausini ha annunciato tre concerti gratuiti in giro per il mondo per festeggiare i 30 anni di carriera.

Laura Pausini si fa in tre per i suoi fan e per celebrare i trenta, straordinari e ineguagliabili, anni di carriera. La cantante di Solarolo ha dato appuntamento a tutti i suoi fan per tre concerti da vera maratoneta. La wonder woman della musica mondiale ha infatti annunciato tre concerti gratuiti in giro per il mondo in 24 ore. Un’impresa titanica, da Guinness dei primati, per celebrare al meglio trent’anni di carriera che hanno regalato a lei e a tutti i suoi fan una gioia immensa.

Laura Pausini: tre concerti in ventiquattr’ore

Come celebrare una carriera come quella di Laura? Facendosi in tre. La cantante romagnola ha annunciato tre concerti in tre diverse location del mondo, da vivere in sole ventiquattr’ore. Maratoneta nata, la cantante vuole restituire ai fan tutto l’amore che hanno saputo regalarle, e ha promesso: “Questa volta vengo io da voi“.

L’appuntamento è per il 27 febbraio, giorno in cui cade l’anniversario della sua vittoria a Sanremo con La solitudine. L’artista si esibirà in tre location diverse, i tre città diverse ma per lei importantissime, simbolo della sua vita artistica, quelle che forse le hanno regalato le maggiori soddisfazioni, e che potranno ospitarla nello stesso giorno.

Dove canterà Laura Pausini il 27 febbraio

Il brevissimo tour mondiale di Laura partirà il 26 febbraio alle 18 (la mezzanotte del 27 in Italia) all’Apollo Theater di New York. Lì, in America, la cantante si esibirà con dieci canzoni appartenenti al repertorio dei suoi primi dieci anni di carriera. Dopodiché, l’artista tornerà in Europa con un volo che la porterà a Madrid giusto in tempo per esibirsi alle 3 del pomeriggio al The Music Station. In Spagna canterà altre dieci canzoni, stavolta appartenenti alla seconda decade.

Quindi, il suo giro del mondo si concluderà a Milano, dove la cantante si esibirà alle 23, al Teatro Carcano, con dieci canzoni dell’ultima decade della sua inimitabile carriera. Un’impresa davvero titanica che ha fatto impazzire i fan, presentata così da Laura: “Questa volta voglio sorprendervi io, mettendo alla prova il mio fisico, la mia forza e la mia voce. Lo farò in modo strano, del resto che sfida sarebbe se tutto fosse facile? (…) Ogni città un teatro, dieci canzoni live per ciascun concerto, un aereo dopo ogni esibizione per raggiungervi in 24 ore“.

