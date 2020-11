Diego Armando Maradona è morto ieri, per arresto cardiaco, a soli 60 anni.

Il caso ha voluto che proprio ieri sia stata anche la giornata mondiale contro la violenza sulle donne ed i media, secondo una visione di Laura Pausini, hanno dato più spazio ed importanza alla morte dell’ex calciatore rispetto al tema della giornata.

“In Italia fa più notizia l’addio ad un uomo sicuramente bravissimo a giocare al pallone, ma davvero poco apprezzabile per mille cose personali diventate pubbliche, piuttosto che l’addio a tante donne maltrattate, violentate, abusate” – ha sbottato su Instagram Laura Pausini – “Oggi non sono la notizia più importante di questo paese, nonostante questa mattina ne abbia perse altre due. Non so davvero che pensare”.