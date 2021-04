Laura Pausini sarà a Los Angeles per la cerimonia degli Oscar 2021: la cantante, in nomination per la miglior canzone originale, si esibirà con la sua Io sì (Seen).

Nomination agli Oscar? Non solo. Laura Pausini sarà anche una delle performer nella cerimonia di assegnazione degli Oscar 2021. Un grandissimo onore per la cantante di Solarolo, in lizza per conquistare il premio per la miglior canzone originale grazie a Io sì (Seen), presente nella colonna sonora del film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti.

Laura Pausini si esibirà agli Oscar 2021

Grande emozione per l’artista romagnola, che rafforza ancora di più le sue chance di vittoria agli Oscar. Dopo aver conqusitato un importantissimo Golden Globe, infatti, la popstar ha ottenuto anche l’onore di potersi esibire durante la cerimonia a Los Angeles, prevista per il 25 aprile al Dolby Theatre. Nell’occasione presenterà dal vivo proprio la sua Io sì (Seen).

Laura Pausini

Come riferito da Repubblica, la cantante sarà presente alla cerimonia. UIn altro sogno che si realizza, come confessato dalla stessa cantante: “Da quando ho vinto Sanremo 28 anni fa mi chiedo ‘perché’, perché sta succedendo tutto a me? Da quel giorno all’Ariston ho deciso di non accontentarmi, di fare sempre di più e meglio. Come un’atleta. Vincere il Golden Globe e adesso questa nomination all’Oscar sono situazioni talmente grandi che non riesco neppure bene a metterle a fuoco“.

Laura Pausini candidata agli Oscar 2021

La 46enne di Solarolo è in lizza agli Oscar con un brano frutto della collaborazione con Diane Warren, cantautrice americana di altissimo livello, e Niccolò Agliardi, che ha adattato il prezzo in italiano proprio con Laura. Per poter conquistare la statuetta dovrà superare la concorrenza di Fight for You di H.E.R., Hear My Voice di Celeste, Speak Now di Leslie Odom Jr. e Husavik di Molly Sanden e Will Farrell.

Di seguito il video di Io sì: