Laura Pausini racconta l’incontro con due grandi popstar: “Esperienza surreale. Ecco come sono nel privato”

In questi giorni Laura Pausini è in giro per le radio a promuovere il suo singolo Un Buon Inizio. La cantante a Radio Italia ha becchettato alcuni colleghi, mentre a Kiss Kiss ha raccontato del mese che ha passato insieme a JLo e dell’incontro con Marilyn Manson.

“Sono stata molto a contatto con Jennifer Lopez. lei era molto semplice e molto carina, sono stata con lei tutti i giorni per un mese. Questo perché in passato ho fatto un tour con suo marito. Non sapevo che lei era incinta, ma gli ultimi giorni me lo ha confessato. Per me è stato molto bello conoscere una persona che ti sembra solo diva e invece scopri il suo lato più semplice. Nel privato lei stava sempre in tuta, scarpe da ginnastica, struccata. Sono stata molto bene insieme a lei ed è stata molto gentile. Posso rivelarvi che è una grande amante della pasta italiana. Ha chiesto a me e mio marito Paolo di cucinare a casa sua due tipi di pasta. Una la carbonara che ha cucinato Paolo e una quella al ragù che ho preparato io per tutti. Lei ha mangiato due piatti giganti di pasta e noi siamo stati molto contenti di aver rappresentato bene l’Italia”.

Laura Pausini e l’incontro con il Reverendo.

“Ho incontrato anche Marilyn Manson. Quello con lui è stato uno degli incontri più strani che io abbia mai fatto nella mia vita. Ero a Los Angeles in uno studio. A un certo punto entro in questa stanza per farmi un tè. Non trovo le tazze all’inizio e comincio ad aprire ovunque. All’improvviso arriva un uomo e mi dice ‘hai bisogno di aiuto?’. Lui apre un cassetto con le tazze e me ne dà una. Credevo fosse una persona dello studio, lo ringrazio e finisco di bere dalla tazza. Poi torno a registrare e quando entro mi dicono ‘avete visto è arrivato Marilyn Manson?’. Io chiedo dove fosse e mi dicono ‘è quello lì’. Ed era quello che mi aveva aiutata. Posso dire che è stato uno degli uomini più gentili, carini e educati della mia vita. A me l’idea che Laura Pausini di ‘Marco se n’è andato’ incontri Marilyn Manson fa sorridere. Direi che è stato surreale”.

Io intanto sto immaginando un esibizione live della Pausini insieme a Marilyn Manson…