Come vedere Piacere di conoscerti, il film di Laura Pausini in arrivo sulla piattaforma Amazon Prime Video.

Il countdown è iniziato: Laura Pausini – Piacere di conoscerti, il primo film interpretato e scritto dalla cantante di Solarolo, è in arrivo sulla piattaforma Amazon Prime Video. La pellicola verrà distribuita in tutto il mondo a poco più di un mese dalla grande avventura di Laura come conduttrice dell’Eurovision 2022 di Torino. L’annuncio è stato dato durante la sua apparizione come ospite al Festival di Sanremo 2022. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul film e come poterlo vedere gratis.

La data di uscita di Laura Pausini – Piacere di conoscerti

Il film, scritto da Laura insieme a Monica Rametta e al regista Ivan Cotroneo, è in arrivo sulla piattaforma di streaming video di proprietà del più importante e-commerce al mondo. La data di uscita? Il 7 aprile 2022.

Laura Pausini

Si tratta di una pellicola che prende le mosse da una domanda molto semplice: cosa sarebbe successo se la cantante di Solarolo non avesse vinto, giovanissima, Sanremo nel 1993? Da questa semplice questione si dipana un racconto che, tra immagini vere e inedite e qualche ricostruzione fantasiosa ripercorre tutto ciò che è stata la vita e la carriera di Laura Pausini fino ad oggi.

Ovviamente all’interno di un film del genere non mancherà la musica, che sarà grande protagonista. Spazio anche all’ultimo singolo della grande cantante romagnola, Scatola, presentato anche a Sanremo 2022.

Come vedere gratis Laura Pausini – Piacere di conoscerti

La pellicola dedicata alla cantante di Solarolo sarà disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati di Amazon Prime. Ma c’è un modo per poterla vedere anche gratis, senza sottoscrivere alcun abbonamento? La risposta è sì. Chi voglia assistere al film ma non voglia sottoscrivere il contratto annuale con il servizio dell’e-commerce che garantisce spedizione rapide e l’accesso allo streaming video, può approfittare del periodo di prova gratuita, della durata di 30 giorni.

Attorno al 7 aprile, chi vorrà potrà dunque aprire Amazon, selezionare Amazon Prime Video e registrarsi attraverso l’apposita sezione. Al termine del periodo di 30 giorni si potrà senza alcun costo disdire la prova gratuita e cancellare il proprio account dal sito.