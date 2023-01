Laura Pausini, novità in arrivo il 27 febbraio: cosa accadrà?

Laura Pausini continua a svelare giorno dopo giorno i suoi progetti: l’indizio di oggi è una data precisa.

L’attesa è quasi finita. Laura Pausini sta davvero per tornare. Certo, in molti l’aspettavano, noi compresi, già per il 2022. Il film su Amazon, l’Eurovision Song Contest e i Latin Grammy hanno evidentemente “distratto” la cantante di Solarolo, che nello scorso anno ha deciso di prendersi ancora qualche mese di pausa dalla musica, in vista di un 2023 davvero speciale. A trent’anni dall’inizio della sua grande favola, una storia che non sembra aver mai fine, è infatti pronta a tornare ufficialmente, con un progetto che al momento è ancora avvolto dal mistero, ma ha già una data: 27 febbraio 2023.

Laura Pausini svela una data

Nei primi giorni del 2023 Laura ha fatto parlare di sé, oltre che per il tremendo lutto che l’ha colpita, anche per aver completamente imbiancato la sua pagina ufficiale su Instagram. Ovviamente non avrà cancellato le tante foto e i tanti post, molti familiari, che ha pubblicato in questi anni, ma di certo per ora ha archiviato tutto. Un segnale che in quest’epoca vuol dire solo una cosa: novità importanti in arrivo.

Laura Pausini

Il 10 gennaio ha quindi pubblicato il suo primo post dell’anno: una foto semplicissima di una giacca, probabilmente quella utilizzata nel suo debutto, appoggiata a una gruccia, accanto a un’altra gruccia ancora vuota. L’unica cosa che si legge, proprio sulle due stampelle, è la data: da una parte 1993, dall’altra 2023. Ad accompagnare la foto, una caption molto più esplicita: 27 febbraio 1993, 27 febbraio 2023. Ecco il post in questione:

Cosa succederà il 27 febbraio?

A questa domanda, per il momento, è impossibile rispondere. Possiamo però ricordare cosa accadde trent’anni fa nello stesso giorno. Quel 27 febbraio fu infatti il giorno della finale del suo primo Festival di Sanremo, quello che la vide trionfare con la sua canzone più famosa in assoluto, La solitudine, dando il via al percorso incredibile che l’ha portata, nel giro di una manciata di anni, a diventare la più famosa cantante italiana anche all’estero.

Insomma, la data non è proprio una data qualunque. E anche per questo motivo l’attesa per scoprire i suoi nuovi progetti è tantissima. Arriverà un nuovo singolo? Essendo un lunedì il 27 febbraio, non è improbabile. Arriverà direttamente un nuovo album? Questo è già più difficile. Ci sarà in serbo un cofanetto o qualcosa di simile, che possa riguardare in totale i suoi trent’anni di carriera. Altra ipotesi da non scartare. Ne sapremo di più tra qualche giorno. Non resta che rimanere ancora sintonizzati sul suo account Instagram ufficiale.