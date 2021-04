Dopo il trionfo ai Golden Globes ci speravo davvero, ma purtroppo ieri sera Laura Pausini non ha vinto l’Oscar. A portarsi a casa la statuetta nella categoria Best Original Song sono stati H.E.R., Dernst Emile e Tiara Thomas per Fight for you (per il film Judas and the Black Messiah). Non avrà vinto, ma per una cantante italiana è comunque un enorme onore essere arrivata tra i nominati di una manifestazione così prestigiosa.

Laura non avrà vinto la statuetta ma essere nominata ed essere ad un passo dalla vittoria con una canzone IN ITALIANO è la più grande delle vittorie. Orgoglio Italiano Laura Pausini! 🇮🇹 #Oscars pic.twitter.com/C77ZCgAHLH — (taylor’s version) (@lavocedellapau) April 26, 2021

Laura Pausini canta Io sì/Seen.

Laura Pausini è quell’artista che non importa in che lingua sia intervistata, lei risponderà alle domande in quella lingua#oscars #PausiniOscar pic.twitter.com/t6LLMKBarV — Nessuno ci crede, ma Teo sì 🍀 (@similares_) April 25, 2021

Migliore canzone originale: i nominati.

Fight For You (musiche di H.E.R. e Dernst Emile II, testo di H.E.R. e Tiara Thomas) – Judas and the Black Messiah

Hear My Voice (musiche di Daniel Pemberton, testo di Daniel Pemberton e Celeste Waite) – Il processo ai Chicago 7 (The Trial of the Chicago 7)

Husavik (musiche e testo di Savan Kotecha, Fat Max Gsus e Rickard Göransson) – Eurovision Song Contest – La storia dei Fire Saga (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga)

Io sì (Seen) (musiche di Diane Warren, testo di Diane Warren, Laura Pausini e Niccolò Agliardi) – La vita davanti a sé

Speak Now (musiche e testo di Leslie Odom Jr. e Sam Ashworth) – Quella notte a Miami… (One Night in Miami…)