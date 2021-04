Laura Pausini non ha conquistato l’Oscar per la miglior canzone originale 2021 con Io sì: la reazione della cantante sui social.

Sul più bello, il sogno di Laura Pausini di vincere anche un Oscar, Golden Globe di pochi mesi fa, è finito sul più bello. Nella cerimonia di premiazione l’Academy ha preferito Fight for You, dal film Judas and the Black Messiah, cantato da H.E.R. Nonostante la delusione, Laura non ha però perso entusiasmo, si è goduta fino alla fine un’esperienza unica nel suo genere e ha voluto esprimere il suo ringraziamento emozionante sui social.

Laura Pausini, niente Oscar: la reazione

Dopo aver conquistato quattro Latin Grammy, un Grammy e un Golden Globe, la cantante di Solarolo ha solo sfiorato la vittoria di uno straordinario Oscar. Una piccola delusione per tutti i suoi fan, ma non per lei, che a Los Angeles ha potuto vivere un’emozione comunque indimenticabile.

Laura Pausini

Sui social l’artista romagnola ha voluto ringraziare tutti coloro che le hanno permesso di arrivare fin qui. Aver fatto parte di un progetto speciale come quello di Edoardo Ponti e Sophia Loren per lei è stato un dono, uno dei più grandi che la vita potesse fare. E potersi esibire sul palco dell’Academy con Io sì è stato un sogno che non avrebbe mai sperato di poter realizzare, e specialmente in un’edizione storica come quella di quest’anno. Per questo ha tenuto a rigraziare l’autrice Diane Warren, Bonnie Greenbarg, Niccolò Agliardi, Palomar, Netflix e tutti coloro che hanno preso parte al progetto.

Laura Pausini canta alla cerimonia degli Oscar

Laura è stata comunque una delle grandi protagoniste della notte degli Oscar. La sua esibizione sulle note di Io sì ha infatti aperto la cerimonia, dando il via a un turbillon di emozioni per tutti i presenti. Per questo non può che tornare entusiasta in Italia: “Sono felice di aver vissuto un’esperienza irripetibile nata per un messaggio importante che condivido completamente e per la grande passione che dopo ventotto anni ho ancora per la musica che non è solo il mio lavoro, ma è la mia vita (…) Racconterò alla mia bimba il sogno di una notte… incredibile!“. Ecco il post pubblicato su Instagram: