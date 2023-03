Laura Pausini mai più in gara a Sanremo: “Va rispettata una gerarchia”

Laura Pausini nel suo recente tour evento tre-date-in-24-ore ha celebrato trent’anni di carriera e presentato ai fan un nuovo singolo dal titolo Un Buon Inizio.

Dopo aver tenuto un concerto a New York, uno a Madrid e uno a Milano per omaggiare tutti i paesi che l’hanno accolta a braccia aperte e dove ha avuto successo, Laura Pausini – a Il Fatto Quotidiano – ha confessato che dall’alto del suo status di celebrità, col piffero che torna in gara al Festival di Sanremo.

“Rispetto la decisione dei miei colleghi di andare in gara, dopo averlo vinto e con una carriera importante alle spalle”, ha esordito alludendo probabilmente a big della musica italiana come Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Giorgia, Elisa e Iva Zanicchi – “Io non ho questo coraggio e per me il Festival non è come andare al Grammy, è un’altra cosa. Sono coraggiosi i colleghi che si sono messi in gara, dopo aver costruito una storia con un pubblico che ti ha portato avanti. Io però la vedo in maniera diversa e quando parlo con loro dico che non sono d’accordo perché per me bisogna rispettare quello che è stato creato insieme al pubblico, va rispettata la gerarchia. Ma è il mio punto di vista”.

Laura Pausini: “Io conduttrice di Sanremo? No!”

Secondo il pensiero di Laura Pausini, quindi, ci sarebbe una gerarchia musicale e una volta raggiunto il livello più alto non bisognerebbe mai ‘scendere’ per concorrere a una gara insieme ad altri sconosciuti con nomi strambi, come Sethu o Olly. Un pensiero che anni fa era condiviso anche da molti altri big italiani ma che con l’arrivo di Amadeus ha iniziato a fare acqua. Ed è così che abbiamo rivisto in gara a distanza di anni icone come Giorgia ed Elisa.

“Tutti si aspetterebbero da me che un giorno prenda la direzione del Festival o che lo conduca. No, non me la sento. Non potrei essere distaccata da quelle decisioni, soprattutto se dovesse capitarmi di avere degli amici che vogliono andarci. Detto onestamente, non saprei come gestirla. E poi con Festival così di successo, può capitare che ce ne sarà uno che andrà leggermente meno bene e non sono così sicura di me per affrontare anche questa ipotesi”.