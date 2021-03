La Warner aveva fatto arrabbiare Laura Pausini quando nel 2018 non l’aveva supportata dopo la nomination ai Latin Grammy. In una recente intervista spagnola, la cantante di Simili aveva palesato la sua delusione aggiungendo anche una shade ai discografici: “Ora, in occasione dei Golden Globe, mi hanno inviato un mazzo di fiori, che ho rifiutato e rispedito indietro“.

Come mai Laura Pausini ha rifiutato il mazzo di fiori che le ha spedito la sua casa discografica? Ce lo spiega @Lorenzo_Farina…#TV8 #OgniMattina #26MARZO #GoldenGlobe pic.twitter.com/5Pa1b7xdDw — Ogni Mattina (@OgniMattinaTV8) March 26, 2021

A pochi giorni dalle parole apparse su La Vanguardia, la Warner ha chiesto scusa a Laura Pausini, che ha deciso così di perdonare tutti.

“Dopo tanto tempo oggi ho parlato con il presidente della mia casa discografica con il quale si era creata una situazione spiacevole per il Latin Grammy 2018. Sono contenta che mi abbia chiamato e che ci siamo chiariti. Non ho mai pensato di lasciare la Warner Italia perché i cambiamenti per me sono lutti e perché insieme a loro che mi hanno firmata a 18 anni, io sono cresciuta. Ecco perché sono stata male dopo l’episodio ai Latin Grammy. A me piace sentirmi parte di una famiglia e come in tutte le famiglie le cose si devono chiarire insieme senza abbandonarci e oggi mi sono sentita in famiglia. Chiarirsi e ricevere le scuse, mi ha fatta sentire abbracciata e io adesso sono più carica che mai.. si parte alla grande per tutto ciò che ci aspetta… insieme”.

E adesso dita incrociate per l’Oscar!

Intanto Laura Pausini sblasta la sua casa discografica. pic.twitter.com/bR4zqScv8F — Italia News (@italianews_h24) March 25, 2021

