Questo sabato 19 settembre mi esibirò per il concerto benefico #I❤️Beirut, organizzato da @mikainstagram per supportare le persone colpite dalla devastante esplosione a Beirut, la sua città natale. Canterò dal Colosseo di Roma! Mika è un artista così straordinario e vero e ha realizzato uno spettacolo unico nel suo genere… Vi invito tutti a seguire questo evento di arte e musica per aiutare il popolo libanese. Link in stories per acquistare il biglietto digitale per vederlo su YouTube. Este sábado 19 de septiembre actuaré para el concierto benéfico # I❤️Beirut, organizado por @mikainstagram para ayudar a las personas afectadas por la devastadora explosión en Beirut, su ciudad natal. ¡Cantaré desde el Coliseo de Roma! Mika es un artista increíble y verdadero y ha organizado un espectáculo único… Os invito a todos a seguir este evento de arte y música para ayudar al pueblo libanés. Enlace en las historias para comprar la entrada digital para verlo en YouTube. This saturday 19th of September I’ll be part of the charity concert #I❤️Beirut, organized by @mikainstagram to support people who suffered from the big explosion in Beirut, his hometown. I’ll sing from the Colosseum in Rome! Mika is an extraordinary and true artist, and he has build up a unique show in his own way… I invite you to watch this show of art and music to help the Lebanon people. Link in stories to buy the digital ticket to watch it on YouTube. Este sábado 19 de setembro actuarei para o concerto beneficente #I❤️Beirut, organizado por @mikainstagram para ajudar nas pessoas afectadas pela devastadora explosão em Beirut, sua cidade natal. Vou cantar desde no Coliseu de Roma! Mika é um artista incrível e verdadeiro e organizou um espetáculo único… Convido-lhes a todos a seguir este evento de arte e música para ajudar ao povo libanês. Link no stories para comprar a entrada digital.