Laura Pausini in concerto a Solarolo nel 2023: l’indiscrezione

Laura Pausini, un doppio concerto a Solarolo nel 2023: i dettagli sull’appuntamento dal vivo che dovrebbe aprire il suo nuovo tour.

Ci sarà un doppio appuntamento casalingo per Laura Pausini all’inizio del tour 2023? Possibile, anche se non ancora sicuro. Stando a quanto sta circolando in queste ore, potrebbe però a brevissimo essere annunciato un doppio concerto di straordinaria importanza per lei e per tutti i suoi cittadini. Secondo Il Resto del Carlino, l’artista avrebbe infatti fatto tutto il possibile per organizzare non una, ma una doppia data zero nella sua Solarolo, la cittadina che l’ha vista muovere i primi passi, in tutti i sensi. Scopriamo i possibili dettagli.

Laura Pausini: possibile doppio concerto a Solarolo

Sarà il più bel regalo di Laura alla sua città. Stando a quanto riferito dal noto quotidiano, nelle prossime settimane dovrebbe arrivare l’annuncio di un concerto davvero speciale per la cantante di Solarolo, che tornerebbe a suonare a casa, prima di tuffarsi nell’avventura tra Siviglia e Venezia.

Laura Pausini

L’evento dovrebbe tenersi nel campo sportivo della cittadina romagnola, una località da poco più di 4mila abitanti. La trattativa è ancora in corso, ma l’ufficialità dovrebbe arrivare a breve, e il doppio concerto dovrebbe essere tra l’altro abbinato, nelle intenzioni delle amministrazioni locali, anche dall’inaugurazione del museo dedicato alla grande cantante.

Quando si terrà il concerto di Solarolo?

Pur non essendoci ancora l’annuncio ufficiale, l’evento potrebbe tenersi nel mese di giugno. Dovrebbe infatti anticipare i concerti già annunciati a Siviglia e a Venezia. La partenza del tour di Laura è in particolare prevista al momento per il 30 giugno.

Non resta che attendere ancora qualche giorno per conoscere gli ulteriori dettagli, fermo restando che la location potrebbe non permettere una capienza importante, anche perché non sono previsti lavori per ampliare lo stadio. Sarà quindi un doppio appuntamento limitato a pochi fortunatissimi e innamorati fan della cantante italiana più conosciuta e apprezzata al mondo.