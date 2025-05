Laura Pausini: il video della cover di “TURiSTA” di Bad Bunny

Il 28 aprile scorso, Laura Pausini ha rilasciato una cover del brano “TURiSTA” di Bad Bunny. Questa scelta, non legata a un progetto discografico, è stata accompagnata da un tributo al cantautore portoricano, in cui Pausini esprime la sua ammirazione: “Quando una canzone ti tocca il cuore, è bella in qualunque stile e in qualunque momento”.

La cover ha ricevuto anche l’apprezzamento di Bad Bunny, che ha ringraziato pubblicamente Laura sui social. A distanza di quasi un mese, l’artista ha deciso di pubblicare il videoclip del brano, realizzato a Miami. La decisione di creare un video è stata motivata dalle numerose richieste da parte del pubblico, desideroso di un supporto visivo per la reinterpretazione.

Fonte: www.newsic.it