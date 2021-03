Laura Pausini non è solo la cantante italiana più famosa e apprezzata nel mondo, ma è anche tra le più premiate. Nel 2018 Laurona nazionale ha vinto un Latin Grammy nella categoria ‘miglior album pop tradizionale’ con Hazte Sentir. Proprio dietro a questo grammofono dorato c’è una storia non felicissima e l’artista l’ha raccontata al portale La Vanguardia. La Pausini ha rivelato che i suoi discografici non le hanno pagato nemmeno il viaggio per Las Vegas, convinti che non avrebbe mai vinto. Non solo Laura Pausini in quell’occasione ha trionfato, ma quando qualche settimana fa l’ha spuntata anche ai Golden Globe, gli stessi discografici le hanno inviato un mazzo di fiori, che lei ha rispedito al mittente.

“Ti dirò una cosa: due anni fa sono stata nominata per i Latin Grammy per il disco ‘Fatti sentire’.Chiamai la mia casa discografica italiana, e mi dissero: “Per l’età che hai e per la scena musicale attuale, crediamo che non vincerai. Per questo abbiamo deciso di non pagarti il viaggio”. Mi rattristai molto fino a piangere”.

I miei genitori mi convinsero a fare un viaggio di famiglia, e nel caso avessi vinto ne avremmo avuto un ricordo. Vinsi e da allora non parlo più con i miei discografici in Italia. Ora, in occasione dei Golden Globe, mi hanno inviato un mazzo di fiori, che ho rifiutato e rispedito indietro”.