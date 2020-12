Laura Pausini sta vivendo un periodo d’oro in Spagna dato che qualche sera fa ha trionfato col suo team in La Voz España, versione iberica del nostro The Voice Of Italy, piazzando ben due suoi talenti sul podio rispettivamente al primo ed al terzo posto.

Il giorno dopo su Instagram ha espresso la sua felicità e la sua gratitudine agli spagnoli con un bel post su Instagram:

“Non ci si abitua mai a una vittoria. Per questo urli, piangi, vivi tutto come se il mondo stesse finendo. Vivo con entusiasmo le mie emozioni, perché cerco continuamente ciò che mi possa dare i brividi. GRAZIE Kelly Isaiah sei un esempio di essere umano tenace, che affronta la vita con gli occhi grandi. Sei La Voce! Perché hai cantato con tutto quello che avevi tra le tue corde vocali e la tua anima. GRAZIE SPAGNA per farmi sentire sempre una principessa, per le parole che ho letto in questi mesi. Ti appartengo perché mi ami così come sono, con le mie pazzie e le mie malinconie, i miei difetti e la mia voce. In un anno così difficile per tutti, ancora una volta mi sento privilegiata. Vi ringrazio con tutto il mio cuore italiano ❤️”

Un post che non è piaciuto ad un suo seguace che fra i commenti ha scritto:

“Perdonami Laura, ma dei talent dell’America Latina non ce ne frega niente”.

Il commento è stato notato dalla stessa cantante che con ironia e un po’ di sana spocchia ha replicato:

“Forse della geografia ti interessa ancor meno, la Spagna è in Europa”.

La amo.