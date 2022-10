Laura Pausini condurrà i Latin Grammy Awards

Laura Pausini raggiunge un altro traguardo della sua carriera: sarà lei infatti alla conduzione dei Latin Grammy Awards, la notte della Latin Music che celebra l’eccellenza nella musica latina nel mondo, giovedì 17 novembre alla Michelob Ultra Arena Of Mandalay Bay Resort And Casino di Las Vegas.

Dopo tredici nomination e quattro vittorie ai Latin Grammy Awards, la Latin Recording Academy ha fortemente voluto l’icona della musica italiana nel mondo, che attualmente sta lavorando al suo nuovo album, nel ruolo di padrona di casa della cerimonia di premiazione, prima artista italiana nella storia in questa veste.

“I Latin Grammy hanno da sempre un posto speciale nel mio cuore ed è un grande onore far parte di questo evento, un riconoscimento importante per la mia musica da parte del mondo latino americano. La conduzione di Eurovision quest’anno mi ha fatta appassionare anche ad una parte diversa del mio lavoro, che lo completa, e per questo con grandissimo entusiasmo ho accettato la proposta di questa nuova sfida che mi vedrà sul palco dei Latin Grammy il prossimo 17 novembre come conduttrice. Da italiana è per me motivo di orgoglio fortissimo”.